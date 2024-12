Sosem hallott Michael Jackson-felvételekre bukkantak egy elhagyatott raktárban

Michael Jackson korábban kiadatlan kazettáira bukkantak egy San Fernando völgyi raktárban – írta meg a Hollywood Reporter. A felvételek között vannak sosem hallott dalok is, az egyiken a hírek szerint Jackson a róla terjedő pletykákról énekel, egy másikon pedig LL Cool J-vel rappel.

A Hollywood Reporter megszólaltatta Gregg Musgrove volt kaliforniai járőrt, aki akkor fedezte fel a kazettákat, amikor egy munkatársa felvette vele a kapcsolatot egy korábban megvásárolt raktáregységgel kapcsolatban. Az egység egykor Bryan Loren producer és zenész tulajdonában volt. Loren – akinek tartózkodási helye Musgrove szerint jelenleg ismeretlen – együtt dolgozott Jacksonnal az 1991-ben kiadott Dangerous című nyolcadik stúdióalbumán. Jackson mellett olyan művészeknek is dolgozott, mint Whitney Houston, Sting és Barry White.

A raktárban talált kazetták 12 kiadatlan számot tartalmaznak, amelyeken Jackson a Dangerous megjelenése előtt, 1989 és 1991 körül dolgozott.

Felkerestem az összes rajongói oldalt. Néhányról [a dalok közül] pletykák keringenek, néhányuk részleteiben már kiszivárgott. Néhányat pedig sosem hallhatott még a világ

– mondta a lapnak Musgrove.

A felvételeken Jackson és feltehetően Loren hallható, ahogy a kreatív folyamatról beszélgetnek. „Hallgatom ezeket a kazettákat, és libabőrös leszek: soha senki nem hallotta még őket… Azt hallgatni, ahogy Michael Jackson beszélget és poénkodik, nagyon-nagyon menő” – fogalmazott Musgrove.

A kiadatlan számok között van egy Don’t Believe It (magyarul ne hidd el) című, amely, úgy tűnik, a popsztárról a médiában keringő pletykákra utalhatott. A dal hangulata és stílusa összhangban van azzal a fajta zenével, amit Jackson akkoriban adott ki. Egy másik kazettán Jackson hallható, amint elmagyarázza a Seven Digits című dal jelentését – a cím a hullaházban kapott azonosítószámra utal. A legizgalmasabb szám a kazettákon valószínűleg mégis a Truth on Youth című, amelyen egy rapp duett hallható Jackson és LL Cool J között. A rapper a múltban már beszélt arról, hogy dolgozott Jacksonnal, és megerősítette, hogy vettek fel közös zenét.

A Jackson-rajongók legnagyobb szomorúságára, úgy tűnik, Musgrove azon kevesek egyike lesz, akik valaha hallhatják ezeket a felvételeket, a Hollywood Reporter szerint ugyanis a Jackson hagyatékát kezelő alapítvány ismeretlen okokból elutasította a kazetták megvásárlását. Átadtak egy levelet Musgrove-nak, amiben kijelentették, hogy nem tartanak igényt a tulajdonjogra, de arra is felhívták a figyelmet, hogy a kazetták birtoklása nem egyenlő a szerzői jogok birtoklásával, így

a felvételek tulajdonosa nem hozhatja azokat nyilvánosságra.

Ez nem jelenti azt, hogy a kazettáknak nincs értéke. Musgrove most azt tervezi, hogy aukciós házakhoz viszi a kazettákat, ahol valószínűleg egy megrögzött Jackson-rajongó vagy magángyűjtő kaparinthatja majd meg őket.

Nemrég, 91 éves korában halt meg Quincy Jones, Jackson producere, aki több albumán dolgozott a sztárral, és akivel Jackson kitalálta azt a diszkót, a funkot, a rockot, az R&B-t és jazzt ötvöző stílust, amely aztán zenei ikonná tette az énekest.