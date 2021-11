Védettségi nélkül ne menjen a Vörösmarty téri karácsonyi vásárba!

...mert nem fogják beengedni. Pedig megéri beruccanni, hisz 1500 forintért is lehet majd enni, sőt a lapp Mikulás is tiszteletét teszi.

Csak védettségi igazolvánnyal lehet majd látogatni a Fővárosi Önkormányzat által idén újra megrendezett Vörösmarty téri karácsonyi vásárt – mondta el az InfoRádiónak Faix Csaba, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ vezetője csütörtökön. A (tavaly elmaradt) vásár november 19-én nyit és 43 napon át tart, egészen december 31-ig.

Hogy csak a beléptetőpontokon jussanak be az emberek, egy „nagyon ízléses” kerítést építenek fel, négy bejárat lesz a kerítésen. A védettségi igazolványt és a személyazonosító okmányt itt kell majd bemutatni. Faix így érvelt:

Azt hiszem, hogy ez a minimum ebben a helyzetben, így tudunk vigyázni magunkra, tudunk vigyázni egymásra.

Faix szerint látható, hogy visszatértek a turisták Budapestre, a vásáron is számítanak külföldiekre, de szeretnék, ha a helyieknek is szólna az egész. Épp ezért előírták a vendéglátósoknak, hogy emberi áron, 1500 forintért is kínáljanak egytálételt. Ezen kívül a kerületi és agglomerációs helyi újságokban is jelentek meg hirdetések a vásárról, mindegyikben egy-egy forralt borra feljogosító kupon is található.

Több kisebb programot is terveznek a Vörösmarty térre, december 6-án például a lappföldi Mikulás érkezése várható.