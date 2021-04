Matolcsy György: A 4T-n múlik, hogy fel tudunk-e zárkózni

A tőke-technológia-tudás-tehetség négyesének (4T) jó kombinációja vagy ennek elmaradása állt a reneszánsz óta a nemzetek felemelkedése vagy lemaradása mögött Matolcsy György szerint. A Növekedés.hu-n megjelent cikke szerint azok nyertek, akik e négy forrást becsülték, sokszorosították, összekapcsolták és megosztották, és azok veszítettek, akik nem így működtek. Ma pedig egy új Reneszánsz korszakban hajózunk és egy új szellemi forradalom, a hosszútávú fenntarthatóság forradalma felé tartunk, miközben a nagy földrajzi felfedezések helyére a nagy technológiai áttörések léptek.

Ma is mintha ugyanaz a négy forrás lenne a siker forrása, mint korábban, egy döntő különbséggel: megfordult sorrend. A most véget érő 500 éves korszakban a négy sikertényező sorrendjét a tőke vezette, mozgatva a technológiát, a tudást és a tehetséget. Most már a tehetségek mozgatják a másik hármat.

A jegybank elnöke szerint legalább nyolc dolgot érdemes jól megoldanunk az országban rejlő tehetségtőke gondozása érdekében:

Döntő a korai felismerés a tehetséget illetően még családi körben, majd később a közösségekben.

Minden tehetséget becsülni érdemes, mert a jövőben sikert érő képességek eltérnek majd azoktól, amelyek ma érvényesek.

Mindenkinél kutatni kell a tehetséget, mert minden gyerek rendelkezik még jó képességekkel valamiben.

A bölcsődék, óvodák, iskolák és középiskolák munkatársai tehetség-gondozók, nem csak óvónők, tanítók vagy tanárok, ezért nagyságrendileg emelni kell erkölcsi és anyagi megbecsülésüket.

A családok számára a tehetség felismerését és gondozását az adózás körében és a nyugdíjrendszerben is érdemes elismerni.

A tehetség kibomlása sokfajta környezetet igényel, ezért korai ösztöndíj programokra van szükség, akár külföldre irányulókra is.

A tehetségek teljes érvényesítése érdekében új kormányzati felfogásra van szükség. Az indiai Jóga Minisztérium és az Emirátusok Boldogság Minisztériuma mintájára itthon Tehetség Minisztériumra lenne szükség.

A „tehetségre”, mint képességre az egész világra érvényes vadászati engedély van érvényben: menjünk mi is vadászatra.

A tudás felhalmozásához szintén nyolc lépést nevesít, amelyeket szerinte keverni szükséges az előző lépésekkel:

A tudás köztulajdonához teljes és ingyenes hozzáférést kell adni minden kicsi és nagyobb állampolgárnak. Ehhez új tudás-infrastruktúrát szükséges teremteni.

Minden családnak alanyi jogon, ingyenes internet-hozzáférésre van szüksége.

Kiterjedt és mindenki számára hozzáférhető lehetőséget kell adni az élethosszig tartó képzésre.

Az oktatás minden területén általánossá kell tenni a versenyzést és az együttműködést (pályázatok, versenyek, jutalmak, ösztöndíjak révén).

Teljeskörű, versenyképesség-központú felsőoktatási reformra van szükség.

Ezen belül minden intézményben minden oktatási teljesítményt több idősávban (órák, szemeszterek, év) érdemes mérni.

Minden felsőoktatási intézmény saját 5-15 éves vízió alapján működjön, építsen stratégiát és menetrendet a jövőkép céljainak elérése érdekében.

Minden intézmény találjon nemzetközi partnereket, építsen fel kettős-diploma programokat, csere-programokat nyugati és keleti partnerekkel egyaránt.

A technológiai hullámlovaglásra is van útmutatása. Itt arra gondolt, hogy a mai korszak technológiai forradalmaiban újabb és újabb hullámok jönnek, mindig van új beszállási pont, melyek közül szintén nyolc, már látható:

Megújuló energiaforrások, különösen a napenergia hasznosítása.

Új közlekedési és járműipar kiépítése, ezen belül a villamosautó és az önvezető járművek forradalma.

Hosszú élet ipar, új egészségipar kiépülése, amely teljesen átalakítja mindenki, különösen az idősebb nemzedékek életét.

A zöld átmenet környezet-ipara, ami fenntartható technológiákat állít a mai fenntarthatatlanok helyére.

Mesterséges intelligencia bevonása az élet minden területén a mai hagyományos működés hatékonyságának ma még elképzelhetetlen, nagyságrendi javítására.

Teljeskörű digitális átállás a mindennapi élet, az állam és az üzleti szektor világában.

Új védelmi ipar kiépülése, ami az ember helyére egyre több területen állít új, mesterséges intelligenciával működő technológiákat.

Új szabadidő szolgáltató szektor, ami megkettőzi – a valós és virtuális világok – a szabadidő eltöltésének tereit. Egyesíti továbbá a képzést és a szórakozást, a vállalkozást és a közösség segítését, a politikát és a civil életet, a hobbit és a pénzkeresést.

Kitért még a tőke felhalmozására is, mivel úgy véli, az új korszak gazdasági növekedése is tőkeintenzív, és a sikerhez egyszerre kell dinamikus hazai tőkefelhalmozás, tőkeimport és tőke-kifektetés. És ismét nyolc területet jelöl meg, ahol sikeresnek kell lennünk: