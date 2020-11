Változik az online kártyás vásárlás rendje az OTP-nél, a biztonság érdekében

Az OTP Bank ügyfelei novembertől találkozhatnak kétlépcsős azonosítással internetes vásárlásaik során, amivel még biztonságosabb az internetes fizetés. A bank arra kéri ügyfeleit, hogy akik még nem állították be az Internetes biztonsági kód szolgáltatást, tegyék meg azt időben, mert 2021. január 1-től már csak így tudnak európai kereskedőtől bankkártyával vásárolni az interneten.

MNB: jövőre is maradhat PIN-kód nélküli 15 ezer forintig az érintéses fizetés

A felnőtt internetezők körében ma már alapvető dolog az internetes vásárlás, 10-ből 9 internethasználó szokott így vásárolni, 4-en közülük havi rendszerességgel. A bank megbízásából készített reprezentatív felmérésből az látszik, hogy már az idősebb korosztály is egyre többet vásárol az interneten, az ötven év felettieknek is csaknem harmada havi szinten rendel valamit. Az online vásárlók valamivel több, mint fele számára elfogadható az internetes fizetés, több mint egyharmaduk ezt a fizetési módot preferálja, míg azok, akik csak alkalmanként rendelnek az internetről, inkább ragaszkodnak a hagyományos, utánvétes fizetéshez. A válaszadók több mint fele mondta, hogy első vásárlásnál óvatosságból utánvétes fizetést választ, de az utánvéttel fizetők körében is inkább a kereskedő felé érzett bizalmatlanság, semmint az internetes fizetéstől való félelem a jellemző.

Az internetes bankkártyás fizetés a kétlépcsős azonosítás bevezetésével ráadásul még biztonságosabbá válik. Ez januártól 1-től mindenkinek kötelező lesz, amikor európai kereskedőtől vagy szolgáltatótól vásárol az interneten, de a bank ügyfelei már idén is találkozhatnak vele. Annak érdekében, hogy az átállás mindenkinek zökkenőmentes legyen, már most érdemes megtenni a szükséges lépéseket – tanácsolják.

Mit kell tenni a zökkenőmentes átálláshoz?

Mindenképp be kell állítani az internetes biztonsági kód szolgáltatást, és ehhez rögzíteni kell érvényes mobiltelefonszámukat. Ezt meg lehet tenni a banki mobilalkalmazásban, vagy internetbankon keresztül, illetve bármelyik bankfiókban.

Ezen kívül meg kell változtatni az alapértelmezett telekódot is. A 3 jegyű telekód alapesetben a bankkártyához tartozó számlaszám utolsó három számjegye.

Akik használják a banki mobilalkalmazást, azoknak frissíteniük kell azt a telefonjukon, és engedélyezniük kell a felugró értesítéseket (push üzeneteket) a készülék beállításaiban.

Hogyan azonosíthatjuk magunkat internetes vásárláskor?

A legkényelmesebb megoldás a bank szerint a mobiltelefonos alkalmazás használata. Így a vásárláskor a bankkártya-adatok szokásos megadása után egy felugró értesítést kapnak a mobiltelefonjukra, amire rákattintva belépnek az alkalmazásba, majd az alkalmazáson belül engedélyezhetik a vásárlást.

Használhatjuk az SMS-ben kapott internetes biztonsági kódot is, viszont ehhez már a 3 jegyű telekódot is meg kell adniuk. A telekódot csak akkor tudjuk azonosításhoz használni, ha előzetesen megváltoztattuk azt.

Kiemelt kép: