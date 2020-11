MNB: jövőre is maradhat PIN-kód nélküli 15 ezer forintig az érintéses fizetés

Jövőre is megmaradhat az érintéses kártyás fizetéseknél a 15 ezer forintos PIN-kód nélküli értékhatár, miután a kártyatársaságok és a pénzintézetek is támogatják a megemelt limit fenntartását a törvényi határidő lejárta után is – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az MTI érdeklődésére.

Tájékoztatásuk szerint a koronavírus-járvány tavaszi időszaka alatt megemelt értékhatárral az érintéses tranzakciók csaknem 90 százalékánál lehet PIN- kód megadása nélkül fizetni, az arány mintegy 28 százalékponttal magasabb, mint a korábbi, 5 ezer forintos értékhatárnál. A jegybanki információk alapján a visszaélések aránya nem nőtt az értékhatár emelésével, ezért az MNB úgy látja, hogy a járványhelyzetben a fizikai érintkezés kockázatainak csökkentésére irányuló sikeres intézkedés hosszabb távon is kedvező hatásokat eredményezhet az elektronikus pénzforgalomra, így indokolt annak a fenntartása. Mivel a törvény csak 2020. december 31-ig határozza meg a 15 ezer forintos értékhatár kötelező alkalmazását, ezt követően a korábbi gyakorlatnak megfelelően a kártyatársaságok a pénzforgalmi szolgáltatókkal egyeztetve elvileg szabadon állapíthatják meg a limit nagyságát. Az MNB ezért megkereste a kártyatársaságokat, illetve a Magyar Bankszövetséget az álláspontok feltérképezésére. Miután a 15 ezres limit szinten tartásával a szektor szereplői is egyetértettek, így nem várható annak visszaállítása 2020. december 31-et követően sem – tájékoztatott az MNB. Koronavírus - Még több hír a témában Több fertőzöttet jelentettek, mint tesztet: soha nem volt ennyi új koronás egy nap alatt Orbán Viktor bejelentette, hány szabad intenzív ágy van még az országban

