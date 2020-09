Európában sehol nem drágultak annyira az élelmiszerek, mint Magyarországon

Az Eurostat múlt heti adatai szerint egész Európában Magyarországon volt a legmagasabb az infláció augusztusban, ezzel július után fenntartottuk első helyünket a listán. A statisztikai hivatal kimutatása szerint az Unióban augusztusban 0,4 százalékkal emelkedtek az árak az egy évvel korábbihoz képest, az eurózónában pedig egyenesen 0,2 százalékkal csökkentek.

A két hónapja rekordmagas áremelkedés miatt a Portfolio megnézte az Eurostat egyes alindexeit a különböző termékkörökre, hogy kiderüljön, mitől emelkedett Európa élére a magyar infláció. A gazdasági szaklap szerint rögtön az első termékcsoportnál kiemelkedő a magyar adat: az élelmiszerek és alkoholmentes italok ára augusztusban 7,9 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbi szinthez képest. Ezzel messze kilógtunk a sorból Európában, a második legnagyobb a román 5,6 százalékos drágulás. Egyébként a kontinensen belüli tendenciákban látszik egy kelet-nyugati határvonal, a négy legmagasabb inflációs ráta kelet-európai országokban volt.

A lap azt is megnézte, hogy mikor indult komolyabb emelkedésnek a magyar élelmiszer-infláció. Tavaly decemberben az 5,7 százalékos magyar értéknél még Lengyelországban és Csehországban is magasabb volt a drágulás üteme. A szezonális élelmiszerek ára több mint 20 százalékkal emelkedett Magyarországon, ezzel is jelentősen meghaladjuk a többi európai ország adatát, a második cseheknél 11,4 százalék volt ez az érték. Hasonló figyelhető meg a nyers élelmiszereknél, melyek ára 13,4 százalékkal emelkedett Magyarországon, miközben sehol máshol nem haladta meg a drágulás mértéke a 7 százalékot. A feldolgozott élelmiszerek esetében kisebb volt a magyar áremelkedés mértéke, de a 6 százalékos adat így is a legmagasabb Európában.

A lap szerint

a legnagyobb mértékben a gyümölcsök drágultak az élelmiszereken belül, abban a termékkörben majdnem 40 százalékos volt az áremelkedés egy év alatt. A második helyen álló Csehország is csak 22,7 százalékos értéket mutatott.

Kiemelt kép: MTI/Vajda János