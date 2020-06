1800 milliárd forintot lapátolt ki az Audi az országból, Orbánék újabb segítséget adnának neki

Ha valaminek, hát az Audi-gyárnak bizonyosan kell magyar állami segítség. Orbán Viktor kormányfő tegnap a győri üzemben tartott megtekintést, és olyant mondott, hogy a koronavírus-járvány gazdasági hatása még az olyan, világszínvonalon kiemelkedő gyárakat is rendkívül érzékenyen érinti, mint az Audi, és az is nyilvánvaló, hogy a gazdaság újraindításához, még a saját lábán megálló Audi-gyár újraindításához is kell kormányzati segítség.

Végigpörgetve a multinacionális vállalat győri gyárának elmúlt évekről leadott beszámolóit, kissé más kép rajzolódik ki. Olyan rosszul ment a cég szekere az elmúlt tíz évben – ennyi mérleget és eredménykimutatást néztünk végig –, hogy ezen tíz esztendő alatt közel 5,7 milliárd eurónyi, azaz – mostani euróárfolyammal számolva – csaknem 2000 milliárd forintnyi adózott profitot termelt a német multi idehaza két cégével. (A forint az euróhoz képest az elmúlt években lényegében folyamatosan gyengült, vagyis egy korábbi félmilliárd euró akkori forintban mérve kevesebb, mint a mostani árfolyammal, de az érzékeltetés végett mostani árfolyamon számoltuk át a profitot.) Az egyik cég az Audi Hungaria Motor Kft. volt, amely lényegében a fő cég volt, és amely 2016-ban beolvadt a – 2011-ben alapított – Audi Hungaria Services Zrt.-be. Ez után az egyesített cég felvette az Audi Hungaria Zrt. nevet.

Az itt termelt haszon nagy részét pedig haza is vitte az Audi. Ezen tíz év alatt 5,3 milliárd eurónyi profit osztalékként történő kivételéről döntött a német anyacég. Mostani árfolyamon számolva ez meghaladja az 1800 milliárd forintot.

Legutóbb idén februárban határoztak arról, hogy 2 milliárd eurót, vagyis 690 milliárd forintot hazavisznek. Ez előtt 2013-ban markoltak fel nagyobb összeget, akkor kicsivel több mint 3 milliárd eurót vittek haza, emellett 2015-ben és 2016-ban is osztalékról döntöttek.

A magyar kormányok pedig mindeközben nem voltak szűkmarkú az Audival. A rendelkezésünkre álló adatbázis szerint eddig hétszer kapott egyedi kormánydöntéssel állami támogatást valamelyik, Győrben működő Audi-cég. Ebből hatszor az Orbán-kormány dotálta a vállalatot, csak az első, 2008-as támogatás esik nem a Fidesz-kormány idejére.

Összesítésünk szerint ezen hét alakalommal 36 milliárd forint apanázsban részesült egyedik kormánydöntéssel a német multi.

Kiemelt kép: Gyõr, 2020. június 15. Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Alfons Dintner, az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnök a gyõri Audi-gyárban 2020. június 15-én. Orbán Viktor kormányfõ a jármûgyár három mûszakra átállása alkalmából Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kíséretében látogatást tett a gyárban. MTI/Koszticsák Szilárd