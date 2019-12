Eltörölhetik a népegészségügyi termékadót, már vizsgálódik a kormány

Az agrárminisztérium szerint sem biztos, hogy a népegészségügyi termékadó (neta) a legjobb megoldás a fogyasztók segítésére, támogatják a teher felülvizsgálatát – mondta el Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár a Magyar Édességgyártók Szövetségének szakkonferenciáján a Napi.hu cikke szerint.

Mint emlékeztetnek, az elmúlt időszakban több ágazati szereplő – így a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége – kezdeményezte, hogy a kormány törölje el vagy gondolja újra a népegészségügyi termékadót. Úgy látják, ha az adó ellátná a célját, vagyis az emberek kevesebb egészségtelen élelmiszert vásárolnának, akkor nem növekedne minden évben az adónemből származó költségvetési bevétel.

A lap kérdésére, hogy a kormánynál napirenden van a neta újratervezése, Zsigó Róbert elmondta, a teher felülvizsgálatát ők is támogatják.

Mi sem vagyunk biztosak abban, hogy a neta a legjobb eszköz, ezért ezt meg kell vizsgálni. Véleményünk az, hogy sokkal inkább a fogyasztói tudatosságot kell növelni

– közölte az államtitkár.

A konferencián sok szó esett az iparág jövőjéről is, hat pontot jelöltek ki az édességiparban az ágazati szereplők, amelyet kiemeltté tesznek a következő uniós támogatási ciklusban, valamint erősíteni akarják a beruházásokat. Magyarország jelentős agrármúltja és erősségei kötelezik a kormányt arra, hogy az élelmiszeriparra, így az édességgyártókra is különleges figyelmet fordítson, ezért is tettük nemzetstratégiai ágazattá a területet – mondta Zsigó Róber államtitkár, aki azzal érvelt, hogy az idei évben a gazdasági növekedés többletének jelentős részét a mezőgazdaság és az élelmiszeripar adja.

