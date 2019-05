A csok több eleme elérhető az egyszülős családoknak is

A családvédelmi akcióterv számos eleme elérhető az egyszülős családok számára is, így ők is igényelhetik július elsejétől a használt lakásokra felvehető csok-kölcsönt és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását, valamint januártól igénybe vehetik a nagyszülői gyedet is – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szerdán Budapesten.

Novák Katalin az egyszülős központ működésének első évfordulóján tartott ünnepségen azt hangoztatta, a gyereküket egyedül nevelők sincsenek egyedül, ők is számíthatnak a kormány segítségére.

Az egyszülős családok előnyt élveznek a bölcsődei felvételinél, és a négygyermekes anyák szja-mentességét is igénybe vehetik, igényelhetik a gyerekek otthongondozási díját, az Erzsébet-táborokban külön helyeket hirdetnek meg nekik és az otthonteremtésüket is segítik, a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) minden 10. kedvezményezettje ugyanis egyszülős családban él.

Novák Katalin úgy fogalmazott, a VIII. kerületben működő központ egy valódi civil kezdeményezés, amely valós problémára ad valós választ egy hiteles emberen, az alapító Nagy Annán keresztül, aki az egyszülős családokra úgy tekint, mint olyan emberek közösségére, akiknek rengeteg erejük van. A központ egy évvel ezelőtt 500 millió forintos állami támogatással jött létre és a kormány idén is anyagi segítséget nyújt a központnak.

Nagy Anna, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány elnöke a nyitás óta eltelt egy év munkájáról szólva elmondta, Magyarországon körülbelül 300 ezer egyszülős család él, közülük 4500 családnak segítettek. Egy év alatt több mint 2500 órát tartottak nyitva és több mint hetven programot szerveztek, kilenc kollégával és több mint hetven önkéntessel játszóházat és kávézót üzemeltetnek, jogi tanácsadást nyújtanak, táborokat szerveznek és klubokat működtetnek. A budapesti központon kívül az országban már hat helyen, Erdélyben pedig két helyen működik egyszülős klub.

(MTI)

Kiemelt kép: MTI/Mónus Márton