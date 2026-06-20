Elhagyta a kolostort és összeházasodott két apáca Brazíliában

Összeházasodott Brazíliában két volt apáca, akik egy kolostorban ismerkedtek össze 2019-ben – írja a helyi sajtóra hivatkozva a Daily Star című brit bulvárlap.

View this post on Instagram A post shared by Fran & Luiza (@dupla.oxiuai)

Francília Costa és Luiza Silvério eleinte kifejezetten utálták egymást, később azonban a közösen megélt nehézségek miatt összebarátkoztak.

Különböző életutak

A Brazília északkeleti részén fekvő Piauí államból származó Francíliát mélyen vallásos nagyszülei nevelték fel, és ők döntöttek a sorsáról. A délkeleti Minas Gerais államából származó Luiza kamaszként, az életcélját keresve döntött úgy, hogy apácának áll. Egy különös véletlennek köszönhetően mindketten ugyanakkor, ugyanabba a kolostorba jelentkeztek 2019-ben.

View this post on Instagram A post shared by Fran & Luiza (@dupla.oxiuai)

Eleinte nem kedvelték egymást. Luiza „elviselhetetlen, beképzelt kis apácának” tartotta Francíliát, de Francília is utálta Luizát, bár ma már nem tudja pontosan megfogalmazni, miért.

A kolostori élet mindkettőjüket megviselte: a koronavírus-járvány alatt Costának pánikrohamai alakultak ki, Silvério pedig szorongani kezdett és depressziós lett a nagyanyja halála után. Ahogy telt az idő, mindketten egyre többször tették fel önmaguknak a kérdést: vajon helyes döntést hoztak-e, amikor a kolostori életet választották.

„A vallásos életforma nagyon szép, de fizikai és mentális egészség is kell hozzá, nem elég csak imádkozni és a hivatást gyakorolni” – mondja Costa.

Gyötrődéseik és kétségeik közel hozták egymáshoz a két lányt. Végül együtt döntöttek úgy, hogy elhagyják a kolostort.

Az élet kihívásai

Ekkor azonban szembe kellett nézniük az önálló életük megteremtésének nehézségeivel. Nem volt hol lakniuk, nem volt munkájuk, de még csak saját ruháik sem.

Mivel nem engedhették meg maguknak, hogy egyedül éljenek, közösen vettek ki egy kis lakást. Három évvel ezelőtt, amikor egy este a Nem várt találkozás (Love In The Villa) című romantikus vígjátékot nézték, minden megváltozott.

A film két emberről szól, akik eleinte nem kedvelik egymást, később mégis egymásba szeretnek, amikor kénytelenek közös lakásba költözni. A történet Francíliát a saját életére emlékeztette, így ráébredt, hogy szerelmes Luizába. Amikor félve bevallotta érzéseit a barátnőjének, Luiza megcsókolta.

Luiza és Fancília 2025-ben házasodtak össze. Egyik esküvői fotójukon Aparecidai Miasszonyunk, Brazília védőszentjének szobrát tartják.

View this post on Instagram A post shared by Leonardo Rocha (@leonardorochaph)

„Meglehet, nincs olyan fotónk, amelyen együtt állunk egy templomi oltár előtt, de van egy Aparecidai Miasszonyunkkal. Számunkra ő a hálát, a közbenjárást és a családunk Isten iránti odaadását jelképezi. A szexualitásunkat és a hitünket nem szabad különválasztani, hiszen mindkettő a részünk. Egy pár vagyunk és hívők. Nincs olyasmi, ami ezt a kettőt szétválaszthatná” – mondták.