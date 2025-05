Havas Henrik: Örülök, hogy Erdő Péter nem lett pápa

A bíborosi kollégium csütörtök délután választotta meg a húsvét hétfőn elhunyt Ferenc pápa utódját: az amerikai Robert Francis Prevost lett az új pápa, aki a XIV. Leó nevet választotta.

A pápaválasztásról a minap Havas Henrik is megemlékezett, Facebook-posztban fejtette ki gondolatait a téma kapcsán.

VAN PÁPÁNK. Ez nem csak a mintegy 1 milliárd 400 millió római katolikusnak fontos a világon, mert a római egyházfő megnyilvánulásai az egész világra, most már több mint 8 milliárd emberre hatással vannak. Amerikai pápánk van, Robert Francis Prevost, aki XIV. Leó nevét vette fel. Ferenc esetében tudtam, hogy miért Assisi Szent Ferenc nyomdokain lép, de utána kellett néznem, hogy mit jelent számunkra ez a névválasztás, XIV. Leó. Most röviden csak annyit, hogy I. Leó harcos pápa volt, aki megalapozta nemcsak a pápa, de a Vatikán integritását is, a Vatikán tiszteletét. Ha utódja, XIV. Leó is hasonlóképpen harcos lesz, és ahogy ígérte, Ferenc pápa szellemiségében gyakorolja azokat az elveket, iránymutatásokat, hogy csak egyet mondjak, az elesettek és a szenvedők iránti könyörületességet, akkor jól járunk vele