Bánsági Ildikó sokáig imádkozott Vidnyánszky Attiláért – elmondta, hogyan lett a rajongásból kiábrándulás

Bánsági Ildikó a Neshama TV Otthon a rabbinál című műsorában beszélt arról, 2020-ban miért döntött úgy, hogy otthagyja a Nemzeti Színházat. Mint mondta, távozása törvényszerű volt, és szorosan összefügg a színigazgató Vidnyánszky Attila döntéseivel. Pedig volt idő, hogy rajongott a rendezőért, akivel korábban az Új Színházban volt alkalma együtt dolgozni.

Összetett kezekkel imádkoztam, hogy kapjon egy színházat, annyira, de annyira szerettem vele dolgozni! Egyszerűen olyan agya volt, olyan ötletei voltak, amiket én még életemben nem hallottam. Tátott szájjal hallgattam őt, pedig csak kicsit játszottam nála. De zseniális volt vele dolgozni

– idézi Bánsági Ildikót a story.hu.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő elmondta, akkoriban kénytelen volt több munkát vállalni, hogy el tudja tartani a családját. A többi között Sopronban is játszott, és a párnája mellett tartotta Vidnyánszky fotóját.

Ott volt Sopronban mellettem – szinte a párnám mellett – egy kép róla, és imádkoztam, hogy megkapja a színházat.

Minden jól indult, az SZFE volt az utolsó csepp a pohárban

2013-tól Vidnyánszky lett a Nemzeti Színház igazgatója, akkor maga mellé vette Bánságit is.

Nagyon furcsa volt bekerülni. Én nagyon boldog voltam, hiszen a Nemzetiben kezdtem mint stúdiós, és azt hittem, hogy ez egy élettörténet lesz, hogy innen indult, és itt lesz a vége, és milyen nagyszerű lesz

– fejtette ki a színésznő, aki utólag belátta: akkor nem igazán érzékelte, hogy más társulati tagok nem voltak olyan boldogok a váltás miatt, mint ő. Emiatt később elnézést is kért például Básti Julitól.

Mint mondta, eleinte mindenbe belement, a legkisebb szerepben is próbálta megtalálni az örömét, mégsem érezte magát igazán fontosnak. De nem is ez volt a legfőbb problémája.

Hanem bekúszott ez a furcsaság, amit tapasztaltam… Most mondjam az, hogy a politika? Vagy nem tudom, hogy mi, de mondhatom azt is… És az SZFE elvétele volt az utolsó pillanat, amikor én egy olyan ütést kaptam a lelkembe, hogy azt mondtam, hogy itt egy percig nem maradok tovább.

Elmondta, ő előtte próbált kompromisszumos megoldást találni, Vidnyánszky Attilával is többször beszélt, de végül „soha nem lett semmi”. Jelen interjúban nem szerette volna részletezni a történteket, de röviden a vége az lett, hogy a Színművészeti Egyetem új kuratóriumának bejelentése után másnap beadta a felmondását.