Körbevezetés a Fehér Házban, teázás a first ladyvel – fotókon III. Károly első napja Amerikában

Hétfőn első hivatalos uralkodói látogatására érkezett Washintonba III. Károly brit király és felesége, Kamilla királyné. Brit uralkodó legutóbb 19 éve tett hivatalos látogatást az Egyesült Államokban: 2007-ben II. Erzsébet utazott a tengeren túlra.

III. Károly négynapos útja három helyszínt érint, és a látogatás alatt az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójáról, a brit monarchiától való 1776-os elszakadásról is megemlékeznek majd.

A királyi házaspárt hétfőn a Fehér Házban zárt körben fogadta először Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump. A hivatalos programban a Fehér Ház megtekintése, valamint teázás szerepelt.

7 fotó

Mi III. Károly további programja Amerikában?

A washingtoni látogatás formális része kedden lesz, amikor az amerikai elnöki házaspár a Fehér Ház előtt formálisan is üdvözli a brit királyi párt, ezt katonai díszszemle követi. Trump elnök és III. Károly király kétoldalú hivatalos megbeszélést tart. Kedden a brit uralkodó a Kongresszus együttes ülésén is beszédet mond. A washingtoni programot este a Fehér Ház kertjében rendezett állami vacsora zárja.

III. Károly király és Kamilla királyné szerdán New Yorkba látogat, majd csütörtökön Virginia államban az Egyesült Államok 250 éves történelmével összefüggő programokon vesznek részt.

A brit uralkodói pár látogatását beárnyékolja a szombat este történt erőszakos incidens a Trump elnök részvételével zajló Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján, ugyanakkor vasárnap az elnök és a Buckingham palota is megerősítette, hogy a tervezett programokat változtatás nélkül tartják meg.