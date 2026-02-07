szikora róbertfenyő miklós
Élet-Stílus

Szikora Róbert talált egy dalt, amit Fenyő Miklóssal és Szenes Ivánnal közösen írtak, de még senki nem hallhatta

Olajos Piroska
Hungária zenekar közönségtalálkozó a Városligetben.
admin Besenyei Balázs
2026. 02. 07. 10:33
Olajos Piroska
Hungária zenekar közönségtalálkozó a Városligetben.

Az ATV stúdiójában, Rónai Egonnál járt Szikora Róbert, akivel közösen emlékeztek a nemrég elhunyt Fenyő Miklósról.

Minden ember pótolhatatlan, de mikor kiszakad belőled egy ilyen… nem lehet pótolni. Rossz szó, emberekre nem alkalmaznám, hogy veszteség, de ez olyan veszteség, amit nem lehet pótolni, tényleg.

Azt meséli, nemrég felhívta őt és a menedzsmentjét a Margitsziget igazgatója, mert augusztus 29-én lett volna egy koncertje Fenyőnek, és a megüresedett koncertet Szikoráéknak kellene pótolni. Igent mondtak, azzal a feltétellel, hogy „nagyon megemlékeznek Fenyő Mikiről”.

Én is eléneklek olyan számot, amit csak mi ismertünk, ketten. Volt egy olyan szám, senki nem tudja. 1974-ben volt, Szenes Iván írta a szöveget, Fenyő-Szikora-Szenes. Megtaláltam ezt a számot.

14 fotó

 

Kapcsolódó
Szikora Róbert nem lesz ott a Fenyő Miklós emlékére rendezett gyertyagyújtáson – elmondta, miért döntött így
Az énekes magyarázata többekből is ellenérzéseket váltott ki.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Norovírus az olimpián: karanténba került egy újabb csapat
Nem tervezett katonai tevékenység miatt lezártak két repteret az amerikaiak Lengyelországban
Több mint egymilliárd forintnyi összeget keresett azzal, hogy nőket csábításra tanított
Opera, neoklasszicizmus és Mariah Carey nyitotta meg a téli olimpiát
48 millió forint jár vissza egy devizahiteles családnak, a bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik