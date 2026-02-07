Szikora Róbert talált egy dalt, amit Fenyő Miklóssal és Szenes Ivánnal közösen írtak, de még senki nem hallhatta

Az ATV stúdiójában, Rónai Egonnál járt Szikora Róbert, akivel közösen emlékeztek a nemrég elhunyt Fenyő Miklósról.

Minden ember pótolhatatlan, de mikor kiszakad belőled egy ilyen… nem lehet pótolni. Rossz szó, emberekre nem alkalmaznám, hogy veszteség, de ez olyan veszteség, amit nem lehet pótolni, tényleg.

Azt meséli, nemrég felhívta őt és a menedzsmentjét a Margitsziget igazgatója, mert augusztus 29-én lett volna egy koncertje Fenyőnek, és a megüresedett koncertet Szikoráéknak kellene pótolni. Igent mondtak, azzal a feltétellel, hogy „nagyon megemlékeznek Fenyő Mikiről”.

Én is eléneklek olyan számot, amit csak mi ismertünk, ketten. Volt egy olyan szám, senki nem tudja. 1974-ben volt, Szenes Iván írta a szöveget, Fenyő-Szikora-Szenes. Megtaláltam ezt a számot.