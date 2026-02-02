fenyő miklósbochkor gábor
Bochkor Gábor Fenyő Miklósról: Meg voltam róla győződve, hogy ki fog jönni és ez egy párhetes történet lesz csupán

Olajos Piroska és Farkas Norbert / 24.hu
admin Grósz Petra
2026. 02. 02. 21:00
Olajos Piroska és Farkas Norbert / 24.hu
Nagyon tisztelte az énekest.

Január 31-én lapunk is tudatta az olvasókkal, hogy elhunyt Fenyő Miklós, a Hungária együttes alapítója. Mint ismeretes, a 78 éves énekes január közepén került kórházba tüdőgyulladással. Kezdetben úgy tűnt, fel fog épülni, a menedzsmentje múlt heti tájékoztatása szerint azonban szövődmények alakultak ki nála.

A halálhír megjelenése óta sorra búcsúznak a zenésztől a pályatársak – például a Hungária két korábbi tagja, Dolly és Szikora Róbert, vagy korábbi felfedezettje, Szandi –, és más közszereplők, köztük Orbán Viktor és Magyar Péter is.

A tragédia a Retro Rádió stúdiójában is téma volt hétfő reggel, ahol Bochkor Gábor kijelentette: megdöbbentette Fenyő halálhíre.

Biztos volt benne, hogy az énekes ki fog jönni a kórházból

Holott nekem nem volt ő barátom. Egyszerűen csak nagy tisztelője vagyok Fenyő Miklósnak. Megmondom őszintén, teljesen értetlen vagyok. Egy aktív életet élő férfi, aki bemegy egy tüdőgyulladással a kórházba és nem jön ki onnan… Nem értem, hogy nem megy 2026-ban, hogy ez kvázi bagatell ügy legyen. Nem akarok és nem is tudnék szakérteni ebben a témában, de megdöbbentő számomra. Óriási veszteség, hiszen Fenyő Miklós egyedi alakja volt a magyar könnyűzenének. Meg voltam róla győződve, hogy ki fog jönni és ez egy párhetes történet lesz csupán. Nagyon nagy alakot veszítettünk el

idézte a Bors a műsorvezetőt, aki azzal az ötlettel állt elő, hogy Bochkor hétfői adásának minden órájában egy-egy Fenyő-slágerrel emlékezzenek meg az ország „jampijáról”.

Egyébként ő azon kevés idősebb zenészek közé tartozott ő, akivel nem voltam intenzív kapcsolatban, de mégis nagyon tiszteltem őt. Az, amit ez a manus a magyar könnyűzenei palettára behozott, ráadásul nagyon jó ízléssel… Ne felejtsük el, hogy a rock & rollt lehet iszonyat szarul játszani. Ő hihetetlenül autentikusan csinálta. Ráadásul hozott egy új nyelvezetet is, vagyis talált ki, ami elképesztő. Nagyon sajnálom! Isten nyugosztalja Fenyő Mikit!

– búcsúzott Bochkor az énekestől.

