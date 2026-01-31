Angyalként tűnt fel Georgia Meloni egy római templom frissen restaurált freskóján

Egy római templomban található angyalt úgy restauráltak, hogy az olasz miniszterelnökre, Giorgia Melonira hasonlítson – írja a Reuters a La Repubblica című olasz napilap szombati számára hivatkozva. A kulturális minisztérium vizsgálatot indított az ügyben, a kormányfő pedig egy közösségi médiában megosztott bejegyzéssel igyekezett elviccelni az egészet.

Az olasz napilap szerint a szóban forgó freskó a lucinai Szent Lőrinc-bazilika kápolnájában található, és két angyalt ábrázol, amik közül az egyik a reastaurálás után immár a 49 éves konzervatív politikusra, Olaszország első női miniszterelnökére hasonlít.

A cikkben restaurálás előtti és utáni fotókat is bemutattak a festményről, valamint azt is megjegyezték, hogy a műalkotás két szereplője korábban csak egyszerű, „átlagos kerubnak” tűnt.

A kulturális minisztérium és az ellenzék is botrányosnak tartja az angyali freskót

A kulturális minisztérium közölte, hogy utasította Róma legfőbb művészeti örökségvédelmi tisztviselőjét, hogy még aznap vizsgálja meg a restaurált festményt, mielőtt „eldönti, mi legyen a következő lépés”.

Az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom pedig így kritizálta a Melonira hasonlító angyalt:

Nem engedhetjük, hogy a művészet és a kultúra propagandaeszközzé vagy bármi mássá váljon, függetlenül attól, hogy az ábrázolt arc a miniszterelnöké-e.

A plébános és a restaurátor azonban másképp látja a dolgot

A templom plébánosa, Daniele Micheletti azt nyilatkozta az ANSA hírügynökségnek, hogy a kápolna díszítéseit azért kellett restaurálni, mert a templom korábban beázott, ami miatt ártalom érte a festményeket.

Az eredeti festmények egyébként nem is voltak olyan régiek, hiszen 2000-ből származtak – így nem is álltak műemléki védelem alatt.

A restaurálást ráadásul az eredeti festményt készítő művész, Bruno Valentinetti végezte el, aki vitatta azt a feltételezést, hogy megváltoztatta volna a képet, hogy egy Melonira hasonlító angyal legyen a végeredmény. A művész egyúttal azt nyilatkozta, hogy ő csak „restaurálta azt, ami 25 évvel ezelőtt ott volt”.

Georgia Meloni pedig úgy reagált az ügyre, hogy megosztott egy képet a freskóról a közösségi médiában a következő szöveg és egy sírva nevetős emodzsi társaságában: