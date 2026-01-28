Jákli Mónikáról az édesanyja: Úgy érezte, hatalmas nyomás nehezedik rá

Egy héttel ezelőtt hunyt el Jákli Mónika: halálos autóbalesetet szenvedett, a hajnali órákban autójával egy fának csapódott a szlovákiai Nagymegyer és Alistál között. Az influenszer édesanyja, Maya Jákliová nemrég a Skynews nevű szlovák lapnak nyilatkozott, a vele készült beszélgetést a Bors szemlézte.

Az édesanya elárulta, hogy lánya az utóbbi időben nem volt önmaga. Bár kívülről nyugodtnak tűnt, valójában aggodalmak és félelmek nehezedtek rá.

Azt mondta, hogy fáradt. Nem fizikailag, hanem mentálisan. Úgy érezte, hatalmas nyomás nehezedik rá

– fogalmazott Jákliová, aki arról is beszélt, hogy lánya a halála előtt elárult neki egy titkot, ami hónapok óta nyomasztotta.

Volt egy titka

Nem volt hajlandó nyilvánosan beszélni róla, de úgy érzem, ez kulcsszerepet játszott az életében.

A család próbált támogatást nyújtani, azt azonban senki sem látta, milyen mélyek voltak az influenszer belső vívódásai.

Azt hittük, csak átmeneti időszak, de most már tudom, hogy minden apró jel számított volna.

Továbbra is közlekedési balesetként vizsgálják az ügyet

A nagyszombati rendőrség január 28-án közleményt adott ki, melyben jelezték, hogy a tragikus közlekedési baleset továbbra is közlekedési balesetként van vizsgálva. A téma kapcsán az édesanya hangsúlyozta, hogy a célja nem a hibáztatás, hanem az, hogy a lánya érdekében kiderüljön az igazság.

Az influenszer végső búcsúztatásra január 29-én, csütörtökön, délelőtt 11 órakor kerül majd sor az alistáli temető ravatalozójában.