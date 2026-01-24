Paprikaspray-vel felszerelt drónokat vetnek be a medvék ellen Japánban

Rekordot döntött tavaly a medvékkel kapcsolatos incidensek száma Japánban. Az elmúlt években többen meghaltak és többtucatnyian sebesültek meg súlyosan medvetámadásokban.

Mivel az életterük folyamatosan zsugorodik, és egyre kevesebb élelmet találnak, egyre többször merészkednek be lakott területekre. Helyi sajtóbeszámolók szerint a medvék élőhelyei közelében fekvő települések önkormányzatai és hatóságai újabban hangosbeszélőkkel, villanófénnyel, sőt paprikaspray-vel felszerelt repülő szerkezeteket vetnek be az egyre szaporodó veszélyes találkozások miatt – írja a Dexerto.

Szemléletes bemutató

Legutóbb a Mijagi prefektúrában fekvő Isinomaki városban tartottak szemléletes bemutatót egy medveriasztó spray-vel felszerelt drón működéséről.

Az eseményen a medvét egy mackójelmezes ember helyettesítette. A szervezők szerint a bemutató azt is demonstrálta, hogy a drón úgy képes elriasztani a medvéket, hogy közben nem veszélyezteti az embereket.

Japánban többféle módszerrel próbálnak védekezni a medvetámadások ellen. A kockázatosabb helyeken a gyerekeket arra kérik, hogy vigyenek magukkal műanyag palackokat, és csapjanak zajt, miközben iskolába mennek, de ahol kell, ott a hadsereget is bevetik.

Tavaly japán kutatók létrehoztak egy mesterséges intelligencia által támogatott rendszert, mely a medvék várható mozgását jósolja meg, így segítve az embereket a ragadozók elkerülésében.