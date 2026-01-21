Idén nem csak a MÁV-ot lepte meg az utóbbi évekhez képest szokatlanul kemény tél. Január elején fél Európa és benne Magyarország is küzdött a közel másfél évtizede nem látott behavazódással, aztán megérkezett a szibériai hideg. A tízes-húszas évek fordulója környékén megszokottakhoz képest extrémnek számító időjárás a fűtött lakásokban élő és fűtött munkahelyeken dolgozó átlagembereket is megviseli, az utcán élők számára azonban életveszélyes, kegyetlen próbatételt jelent.

A hideg alattomos. Szinte észrevétlenül szívja ki az emberből az erőt, több rétegnyi ruhán keresztül, még akkor is, ha úgy érezzük tulajdonképpen nem is fázunk igazán.