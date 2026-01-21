fagyhajléktalanhidegmelegedő
Élet-Stílus

Az extrém fagyban felállított melegedősátorban nem az okozza a nehézséget, amire az önkéntesek számítottak

Szajki Bálint / 24.hu
A Magyar Kétfarkú Kutyapárt melegedő sátrai a Nyugati téren 2026. január 20-án.
admin Orosz R. Zoltán
admin Szajki Bálint
2026. 01. 21. 18:02
Szajki Bálint / 24.hu
A Magyar Kétfarkú Kutyapárt melegedő sátrai a Nyugati téren 2026. január 20-án.
Az elmúlt évek teleihez képest rendkívül hideg január cselekvésre késztette a Kétfarkú Kutya Párt passzivistáit. Melegedősátrat állítottak fel a Budapest szívében, ahol forró italokkal és meleg ruhákkal várnak minden rászorulót. Azt mondják, megrázó történeteket hallanak, és meglepő dolgokat tapasztalnak nap mint nap. A helyszínen beszélgettünk szervezőkkel, önkéntesekkel és olyannal is, aki az első nap kliensként érkezett, de aztán maradt segíteni.

Idén nem csak a MÁV-ot lepte meg az utóbbi évekhez képest szokatlanul kemény tél. Január elején fél Európa és benne Magyarország is küzdött a közel másfél évtizede nem látott behavazódással, aztán megérkezett a szibériai hideg. A tízes-húszas évek fordulója környékén megszokottakhoz képest extrémnek számító időjárás a fűtött lakásokban élő és fűtött munkahelyeken dolgozó átlagembereket is megviseli, az utcán élők számára azonban életveszélyes, kegyetlen próbatételt jelent.

A hideg alattomos. Szinte észrevétlenül szívja ki az emberből az erőt, több rétegnyi ruhán keresztül, még akkor is, ha úgy érezzük tulajdonképpen nem is fázunk igazán.

A cikk tartalmából

Riportunkból többek között kiderül:

  • miért jelenthet a legkisebb segítség is rengeteget az ilyen szélsőséges fagyok idején?
  • milyen megrázó történeteket mesélnek a melegedni érkező rászorulók?
  • mitől van az, hogy „zuhanni könnyű, de fölfelé mászni nagyon nehéz”?
  • milyen okból érkeztek rendőrök a Helpsátorba?
  • miért éreztük úgy magunkat úgy, mint valami nagypolgári kávéházban a világvégén?
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megírták Lázárnak, hogy Mészáros cége milyen eszközöket vetett be, hogy megússza az alvállalkozó kifizetését
Rosszul lett vezetés közben és meghalt a MÁV-csoport egyik buszsofőrje
Medián: a Tisza támogatottsága kétszer akkora a legidősebbek körében, mint a Fideszé a legfiatalabb választók között
Szijjártó Péter: Kóka János megmentette az életem
Orbán Viktor
Itt a bejelentés: rezsistopot hirdetett Orbán
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik