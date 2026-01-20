Zimankó: volt, ahol kifogyott a só a boltból, annyira sokan kerestek jégmentesítőket

A nyugati határszélen a múlt hét eleji ónos eső okozta jégpáncél még nem olvadt fel, sőt a tartós köd miatt a párakicsapódás még az addig száraz felületeket is síkossá tette – számolt be tapasztalatairól Mosonmagyaróváron élő kollegánk. Síkosságmentesítésre alkalmas anyagot akart venni, ezért pénteken három boltban is járt, de mint kiderült, útszóró sót egyáltalán nem tartottak egyik helyen sem. A helyi kisboltban és a Pennyben a konyhasó is elfogyott, a Sparban pedig már csak néhány kis kiszerelésű magasabb árfekvésű tengerisó, illetve Himalája só volt a polcon, de az általa látogatott üzletben keddre már az is elfogyott.

Mindkét láncban megkérdezte az eladót, az egybehangzó válasz ez volt:

nincs só, mindet elvitték.

A mezőgazdasági boltban sem tudtak segíteni neki, mindössze 3 db 10 dekás zacskó káliumklorid árválkodott a pulton. Az eladó arról számolt be, hogy egymásnak adják a kilincset a vevők, sót keresve. Mindenkit a takarmányboltba irányítottak, ott lehet venni zeolit-készítményeket, ami ugyan takarmánykiegészítő, de a szemcsés anyag megteszi a csúszós utak ellen is. Olcsóbb megoldás, ha egyszerű macskaalmot, vagy ha van, homokot használunk a ház körül – okosították ki a boltban.

Egy Pest megyei település kisboltjában a bolt előtt tárolták a tél kezdete óta az útszóró sót egy boxban, de már egy ideje üres a tároló.