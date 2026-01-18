Több ezer zacskónyi sült krumpli sodródott a brit partokra

Több ezer zacskó sült krumpli sodródott partra egy sussexi strandon, Eastbourne közelében, miután a hét elején több, „élelmiszert és csomagolóanyagokat” tartalmazó szállítókonténer is partra vetődött– írta a BBC.

A lapnak egy helyi férfi, Joel Bonnici arról beszélt, szombaton, mikor a tengerpartra ment, nem akart hinni a szemének, mintha egy karibi aranyló homokú parton kötött volna ki.

Néhány helyen 75 centis magasságban állt a sült krumpli. A szokatlan partra vetődött tárgyak – köztük a hét eleji hagymák – egyike sem hasonlítható ehhez.

A helyi önkéntesek siettek a helyszínre, főleg a krumpli csomagolását akarják minél gyorsabban eltüntetni, mivel a közelben egy fókakolónia él, rájuk nagyon veszélyesek a zacskók.

Elég rendszeresen búvárkodom, és tudom, milyenek a fókák. Ha meglátják a zacskókat, játszanak velük, vagy megpróbálják megenni őket

– nyilatkozta Bonnici.

Partra vetett konténerek

Kedden három szállítókonténer sodródott partra Kelet-Sussexben, de máshol is hasonló eseteket regisztráltak. A brit partiőrség helikopterekkel pásztázta át a környéket, de nem találtak több konténert a vízben.

A konténereket azután vettette a partra a tenger, hogy egy hónapja 16 konténer zuhant le a Baltic Klipper teherhajóról a Wight-sziget közelében, és pár nappal azután, hogy a Goretti vihar közben két másik hajóról is konténerek estek le. Emiatta vihar miatt vált rózsaszínné az ég Birmingham felett, és kellett egy időre leállítani egy francia atomerőművet.

A Kelet-Sussex Megyei Tanács arra kérte a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a tengerparton, és a kutyákat is pórázon sétáltassák, mert a partra sodródó ételek veszélyesek lehetnek rájuk.