Olyan szélvihar van, hogy le kellett állítani egy francia atomerőművet

A francia EDF energiaüzemeltető leállította a Flamanville-i atomerőművet az ország északkeleti részét sújtó Goretti szélvihar miatt – közölte pénteken az energiavállalat.

Az erőmű 1. és 3. blokkját, egy hagyományos reaktort és az újgenerációs (EPR) reaktort is lekapcsolták, miután csökkentették a teljesítményüket, „a bejelentett időjárási előrejelzések kezelésére előírt eljárásoknak megfelelően” – áll az EDF honlapján közzétett helyzetjelentésben.

A 2. számú egység, a telephely másik hagyományos reaktora már korábban leállt „tervezett karbantartás” miatt.

Már korábban készültek

A Flamanville-i erőmű a La Manche csatorna partján található, a Normandiát péntekre virradó éjjel végigsöprő heves szél frontvonalában, ahol a széllökések helyenként meghaladták az óránkénti 200 kilométeres sebességet.

Az EDF közölte, hogy az 1. számú blokk teljesítményét már csütörtök reggel 50 százalékra csökkentették „a bejelentett időjárás-előrejelzések kezelésére előírt eljárásoknak megfelelően”. Éjfél körül a reaktor levált az elektromos hálózatról, és azóta csak a saját fogyasztásához szükséges energiát termelte.

A 3. blokk, a 2024 decemberében hálózatra kapcsolt Flamanville-i EPR már csütörtökön csökkentette a teljesítményét, mielőtt leválasztották az elektromos hálózatról, és külső elektromos hálózatról táplálták. Ezután a reaktor biztonsági működésbe helyezte magát, és leállt a nem tervezett működés miatt. Az erőmű munkatársai jelenleg diagnosztikai vizsgálatokat végeznek, hogy pontosítsák az incidens okait.

A jelenlegi technikai helyzet a Goretti vihar átvonulásának köszönhető – közölte az EDF szóvivője.

(MTI)