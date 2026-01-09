gorettifranciaországszélvihar
Nagyvilág

Olyan szélvihar van, hogy le kellett állítani egy francia atomerőművet

Lou BENOIST / AFP
admin Kerner Zsolt
2026. 01. 09. 18:15
Lou BENOIST / AFP

A francia EDF energiaüzemeltető leállította a Flamanville-i atomerőművet az ország északkeleti részét sújtó Goretti szélvihar miatt – közölte pénteken az energiavállalat.

Az erőmű 1. és 3. blokkját, egy hagyományos reaktort és az újgenerációs (EPR) reaktort is lekapcsolták, miután csökkentették a teljesítményüket, „a bejelentett időjárási előrejelzések kezelésére előírt eljárásoknak megfelelően” – áll az EDF honlapján közzétett helyzetjelentésben.

A 2. számú egység, a telephely másik hagyományos reaktora már korábban leállt „tervezett karbantartás” miatt.

Már korábban készültek

A Flamanville-i erőmű a La Manche csatorna partján található, a Normandiát péntekre virradó éjjel végigsöprő heves szél frontvonalában, ahol a széllökések helyenként meghaladták az óránkénti 200 kilométeres sebességet.

Az EDF közölte, hogy az 1. számú blokk teljesítményét már csütörtök reggel 50 százalékra csökkentették „a bejelentett időjárás-előrejelzések kezelésére előírt eljárásoknak megfelelően”. Éjfél körül a reaktor levált az elektromos hálózatról, és azóta csak a saját fogyasztásához szükséges energiát termelte.

A 3. blokk, a 2024 decemberében hálózatra kapcsolt Flamanville-i EPR már csütörtökön csökkentette a teljesítményét, mielőtt leválasztották az elektromos hálózatról, és külső elektromos hálózatról táplálták. Ezután a reaktor biztonsági működésbe helyezte magát, és leállt a nem tervezett működés miatt. Az erőmű munkatársai jelenleg diagnosztikai vizsgálatokat végeznek, hogy pontosítsák az incidens okait.

A jelenlegi technikai helyzet a Goretti vihar átvonulásának köszönhető – közölte az EDF szóvivője.

(MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A Minnesotában egy nőt megölő ICE-ügynök korábban olyan incidensben vett részt, ahol egy menekülő autó száz méteren át húzta maga után
Gigantikus vámmegállapodást köt az Európai Unió Dél-Amerikával
Kijevben tüntették ki a magyar „fősárkányellátót”
Hiperszonikus rakétával torolta meg a Putyin-rezidencia elleni állítólagos ukrán támadást Oroszország
Magyar Péter: Bőven meglenne a kétharmad a legutóbbi mérésünk szerint
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik