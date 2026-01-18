kaputelefoncseljabinszkfagyvideó
Megnyalta a kaputelefont az orosz fiú, rettenetes ötlet volt

2026. 01. 18. 07:40
Videón, ahogy a gyerek megérinti a készüléket – majd úgy marad.

Cseljabinszkban egy gyerek úgy döntött, kipróbálja, milyen érzés megnyalni a kaputelefont. Valószínűleg többé nem követ el hasonló hibát. Mém lett belőle.

Az orosz lapokban beszámolnak arról, hogy a 250 éves Cseljabinszk elnevezésű utcában a fiú odament a bejárati ajtóhoz és nyelvét a fém kaputelefon jéghideg felületéhez érintette.

Amint az a készülék készült felvételeken látható, a rettenetes ötlet eredményeként – ahogyan ez gyakran megesik ilyen időben – a gyermek nyelve azonnal hozzátapadt a fémhez.

A mk.ru cikke szerint a hőmérséklet ekkor mínusz húsz fok körül lehetett.

A kaputelefonon indított hívást közben felvették, de az odaragadt fiú természetesen ilyen pózban nem volt képest elmondani, mi történt. A gyermek sikítozását hallva a vonal túlsó végén levő lakó, vélhetően a fiú rokona, közölte, hogy segítségére siet; és a hírek szerint a rokonoknak valóban sikerült kiszabadítaniuk a kaputelefonhoz fiatalt – akinek a száját a videó elterjedése miatt azóta százezrek láthatták egészen közelről.

