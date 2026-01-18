Balogh Levente lánya, Szimóna úgy érzi, szülei nem tanították meg bánni a pénzzel

Egy YouTube-os podcastműsorban járt Balogh Szimóna, az ásványvízkirály Balogh Levente lánya, írja a story.hu. A fiatal lány arról beszélt, hogy bár édesapja milliárdos céget épített magának, neki nincsenek luxusdolgai vagy hobbijai.

Nem igazán vannak luxusdolgaim vagy hobbijaim. Gondolom, az utazás nem számít annak?! Mert ott is Airbnb-t foglalok, meg mindig nézem, hogy a Wizz Airnél melyik a legolcsóbb jegy.

Arról is szót ejtett az Ázsia Expresszben is szereplő Balogh Szimóna, hogy gyerekként nem volt elkényeztetve, állami iskolába is járt. Egy dolgot sérelmez:

Most őszinte leszek, örültem volna, ha többet beszéltek volna otthon a pénzről. Hogy is mondjam?! Nagyon fura viszonyom van a pénzzel, de tényleg! Igen, tudom, hogy jó, ha van, nyilván. Meg én is rohadt sokat dolgozom, és jó érzés látni, ahogy növekednek a számok. Mondjuk, én ilyenkor mindig arra gondolok, hogy ide meg oda is el tudok majd utazni. De a szüleim nem tanítottak meg bánni a pénzzel. Nem mutatták meg, minek mi az értéke. Sokan azt gondolják, de apa minket nem áraszt el. Meg azt is gondolják, hogy felhívom őt, hogy »Szia, apa! Itt vagyok a Louis Vuittonban, kéne egy táska, küldesz rá pénzt?«.

Korábban azt is elárulta, hogy az állami egészségügyben helyezkedett el: