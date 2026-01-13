harsányi leventerózsa andrásxiv. kerületzugló
Harsányi Levente szerint életveszélyesek a zuglói utcák, a „nullával egyenlő” az önkormányzat segítsége

2026. 01. 13. 20:28
A műsorvezető egy üres utcában állva arról beszélt, az emberek nem mernek kijönni a házaikból.

Harsányi Levente Budapest XIV. kerületéből, egy üres zuglói utcáról jelentkezett be kedden. A műsorvezető helyzetjelentésében azt mondta, az önkormányzatnak kellene megtisztítani a hótól az utakat, hogy az emberek tudjanak közlekedni, „ki merjenek jönni az utcára”.

A fővárosban szinte lehetetlen közlekedni, max tömegközlekedési eszközökkel, autóval csak nagyon-nagyon nehezen. Alig járhatók, életveszélyesek az utak, de a kisebb-nagyobb kerületekben a helyi önkormányzatoknak kellene rendet tenni, vagy legalábbis segíteni, akár hókotróval, munkásokkal, vagy bármilyen más típusú segítséget adni. Nem nagyon látok Zuglóban ilyet

– fogalmazott Harsányi, hozzátéve: ott is életveszélyes a közlekedés. Ezt bizonyítandó meg is mutatta az utcaszakaszt, ahol a felvételt készítette, és elmondta, nem csodálja, hogy az emberek nem mennek ki az utcára.

A helyi önkormányzatnak, polgármester úrnak és csapatának kellene segíteni, de tulajdonképpen a nullával egyenlő, amit végeznek. Nem baj, lesz itt még más helyzet Zuglóban! Egyelőre ez van.

„Ezt azért mutattam meg mindenkinek, hogy nagyon óvatosan közlekedjetek! Ha kimentek az utcára, akkor nagyon-nagyon-nagyon odafigyelve, jó? Kocsikkal is lehetetlen, de gyalog is iszonyat nehéz, úgyhogy remélem, megoldódik a hóhelyzet előbb-utóbb. Addig is mindenkinek óvatos csúszást, balesetmentes közlekedést és életet!” – zárta mondandóját.

Zugló polgármestere Rózsa András, a Momentum elnöke. Korábban egyébként felmerült, hogy Harsányi elindulna a polgármesteri székért.

 

