Magyar Narancs: Harsányi Levente is indulhat Zugló polgármesteri címéért

A zuglói erőviszonyokról jelent meg írás a Magyar Narancs oldalán, amiben számba vették a kerület közelmúltbeli politikai életét, valamint latolgatták, kik indulnak a polgármesteri címért, és kik bukkanhatnak még fel. Ahogy megjegyzik, Zugló országos viszonylatban az ellenzék egyik legbiztosabb terepe, amiből az is következik, hogy mivel kevesebb energia megy el a kormánypárti jelöltekkel folytatott küzdelmekre, az ellenzéki oldal szereplői leginkább egymással viaskodhatnak a kerület irányításáért.

A cikkből kiderül, hogy a regnáló, a posztjáért újrainduló MSZP-s Horváth Csaba mellett polgármester lenne Zuglóban a momentumos Rózsa András és az egyelőre hivatalosan csak a Szikra Mozgalom támogatását bíró Sudár Orsolya is. Ők ketten az április 11. és 14. között megrendezendő előválasztáson is részt vesznek, ellenben Horváth Csabával, aki a lap szerint annak ellenére marad távolt, hogy 2018-ban még épp ő kardoskodott az előválasztás ötletéért azokban a kerületekben, ahol többen is pályáznának a pozíciókra.

Hármuk mellett a kormánypártok is adnak majd polgármester jelöltet, eddigi tudásunk szerint az egykori Fidelitas-elnök Borbély Ádámot. A Magyar Narancs most viszont arról ír, hogy forrásaik szerint „a közismerten zuglói kötődésű műsorvezető, Harsányi Levente (…) valamilyen konstrukcióban el fog indulni a polgármesteri címért”. A lap megkereste a médiaszemélyiséget, aki sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta az értesülést, csupán annyit mondott,

ha kényelmes a szék, átgondolja.

Harsányi az elmúlt években rendszeresen feltűnt a közmédia műsoraiban, a 2022-es választások előtt pedig nyíltan kampányolt a 13. számú budapesti választókerületben végül vereséget szenvedett fideszes Szatmáry Kristóf mellett. A Narancs információi szerint nem elképzelhetetlen, hogy a Fidesz leveszi a zuglói fórumokon mostanában szokatlanul csendes Borbély Ádámot a párton kívüliként ismertebb és valószínűleg népszerűbb Harsányiért.