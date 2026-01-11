jegesmedvenyíregyházavideó
„A buli folytatódik” – újabb videón a nyíregyházi jegesmedvék

2026. 01. 11. 14:57
A nagy sikerre való tekintettel új felvétellel jelentkezett az Állatpark.

Nem túlzás kijelenteni, világhírnévig jutottak a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvéi, miután az intézmény egy látványos videóban megmutatta, hogyan fedezik fel először a havat. A felvételeket csak a park Facebook oldalán több milliószor nézték meg.

A nagy sikerre való tekintettel a Nyíregyházi Állatpark január 9-én fel is tette a kérdést, hogy „lenne-e igény arra”, hogy újabb videót készítsenek a macikról, és mivel a kommentelők között nem nagyon volt olyan, aki ellenkezett volna, január 10-én el is készült az újabb „macihíradó”.

