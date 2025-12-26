lottópowerballarkansasszerencsejáték
Elképzelhetetlen összeget nyert valaki lottón Arkansasban

2025. 12. 26. 08:37
Kellemes karácsonyi meglepetés.

Egyetlen telitalálos szelvény volt az Egyesült Államokban a Powerball lottón a karácsony esti húzáson.

Az Arkansasban eladott, nyertesnek bizonyult szelvény tulajdonosának

1,817 milliárd dolláros (több mint 601 milliárd forint)

nyeremény üti a markát, ezzel az Egyesült Államok történetének második legnagyobb Powerball-lottónyereménye az övé. A szerencsejáték-cég közleményében azt írják: „Ez valóban rendkívüli, életet megváltoztató nyeremény.”

Az ismert szabályok miatt nem feltétlenül a teljes összeg kerül a győzteshez: lehetősége van arra, hogy a teljes összeget kérje, ez esetben 29 éven át, részletekben kapja meg, és választhatja azt is, hogy egy összegben kéri a kifizetést, ám ez esetben (adók nélkül) „mindössze” 843,9 millió dollár (közel 280 milliárd forint) üti a markát.

Az Egyesült Államokban az eddigi legnagyobb Powerball lottónyeremény 2,04 milliárd dollár volt, amit 2022-ben nyertek egy Kaliforniában eladott szelvénnyel.

Magyarországon egyelőre (?) ekkora összegekkel nem számolhatnak a szerencsejáték-nyertesek, de azért a szilveszteri szuperlottón nyerhető összeget talán bárki szívesen elfogadná:

