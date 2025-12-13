2025-ben szinte egyszer sem vásárolt ételt, azt ette, amit a kukában talált

Sofie Juel Andersen vendégei nehezen tudnak úgy távozni, hogy ne kelljen hazavinniük egy zacskó chipset vagy valami más finomságot. És, amikor bulizni megy, sokkal több italt visz magával, mint amennyit megiszik. Dugig van a lakása élelmiszerekkel.

Pedig – írja a Mirror – szinte egy centet se ad ki ételre. Tavaly minden egyes költését felírta, amit élelmiszerre költött, mindössze 35 ezer forintnyi összeget tett ki. Idén már fel se jegyezte, mert szinte a nullával lenne egyenlő.

Néhány hónappal ezelőttig – mikor is olajra és sóra volt szükségem – egyáltalán nem költöttem pénzt semmire, azt hiszem

– mesélte az egy étterem üzletvezetőjeként dolgozó, a dániai Aarhusban élő nő.

Ez úgy fordulhat elő, hogy 2021 óta nagyrészt élelmiszerboltok kukáiból szerzi be a napi betevőjét.

A nővére küldött képeket arról, mit talált a dán boltok kukáiban, úgyhogy Andersen, aki akkor Ausztráliában élt, megnézte a barátjával, az ottani kukák mit rejtenek.

Őrület, miket találtunk. Olyan volt, mint egy kincsvadászat.

Mit nem talál az ember?

Eleinte csak zöldségeket, gyümölcsöket vitt haza, de aztán mindenre rátalált, amit csak megkívánt, csak már lejártak rajta a „minőségét megőrzi”-dátum.

Mindig lenyűgöz, miket találok. Tegnap is találtam tizenöt doboz sört. Az egyik doboz kiszakadt, ezért kidobták az egész tálcát”

Több ételt visz haza, mint amennyit meg tud enni, a hűtője, a fagyasztója és a szekrényei tele vannak, gyakran kénytelen elajándékozni a rajta maradt finomságokat.

A 31 éves nő tavaly önkéntesként takarított egy dán fesztiválon, ahonnan 200 üveg itallal tért haza.

De mi volt a legnagyobb felfedezése?

Nehéz megmondani. Imádom a jégkrémet, és tele kukákat találtam már vele.

Andersen eddig csak egyszer lett rosszul attól, hogy a kukákból evett, kalandjai elején egy alma kicsit megviselte. Ma már óvatosabb, ha valami nem stimmel, akkor nem eszi meg. Viszont az nem zavarja, ha le kell vágni egy kis penészt egy kenyérről, sajtról, zöldségről, megeszi a többi részét.

Van egy foglalkozási ártalom: a kukalé.

Kicsit undorító tud lenni. Van egy külön kukás búvárkabátom és kesztyűm. Gyakran találok kartonpapírt, amit a szélére teszek, hogy ne koszoljam össze magam.

Komoly probléma van a háttérben

Andersen komolyan aggódik a világ élelmiszer-pazarlása miatt, ezért meg is osztja történeteit az interneten. Kommentekben kapja is az ívet, de nem zavarja, a való életben minden barátja és családja támogatja.

Teljesen jó élelmiszereket dobnak ki, és ez óriási pazarlás. Az élelmiszer-pazarlás hatalmas környezeti probléma

– mondja Andersen. Az élelmiszer pazarlása globálisan az éves üvegházhatású gázkibocsátás 8-10 százalékát teszi ki – ez közel ötszöröse a légi közlekedési ágazat teljes kibocsátásának –, és jelentős mértékben hozzájárul a biodiverzitás csökkenéséhez.