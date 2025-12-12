Ítélet született az 1000 férfival szexelő Bonnie Blue ügyében

Kilenc fontos (közel 4 ezer forintos) pénzbírsággal sújtották és 10 évre kitiltották Baliról Bonnie Blue-t, miután pornófilmet forgatott Balin – írja a Metro. A felnőtt filmek készítését törvény tiltja a muszlim többségű Indonéziában.

A brit nőt, akinek eredetileg Tia Billinger a neve, egy bérelt filmstúdióban lezajlott rendőrségi rajtaütés során tartóztatták le. Később szabadon engedték az indonéz hatóságok, de az útlevelét lefoglalták, a nőt pedig az idegenrendészetre bízták. A törvények szerint Bonnie Blue akár tizöntév börtönt és 6 milliárd rúpiás bírságot is kaphatott volna, végül 200 000 rúpiában (kb. 9 font) állapították meg a bírságot, és kitoloncolták a modellt, tíz évig nem teheti be a lábát Indonéziába.

Bonnie Blue azzal vált híressé, hogy szexkihívásokat szervezett és vett videóra. Tavaly szeptemberben 122 diákkal feküdt le egymás után Angliában, amiből hatalmas botrány lett. Billinger később azt közölte, hogy ezer férfival fog szexelni egyetlen nap leforgása alatt, a kihívást januárban teljesítette is, és bejelentette, hogy a rekorddöntésről dokumentumfilm is készül majd.

