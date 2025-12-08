somhegyi krisztiánviczián viktória
Somhegyi Krisztián a Viczián Viktóriával való szakításukról: Nem egy gyorsan meghozott döntés volt

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória a 2023-as Párharc című műsorban, amit meg is nyertek.
2025. 12. 08. 19:15
Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória a 2023-as Párharc című műsorban, amit meg is nyertek.

Hétfő délután lapunk is megírta, hogy véget ért Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória kapcsolata. A modell a szakítást bejelentő Instagram-bejegyzésében kiemelte, hogy a témáról semmilyen formában, soha nem szeretnének nyilatkozni senkinek.

Somhegyi azonban most megszólalt a Blikknek. Az egykori Exatlon-os másfél héttel ezelőtt még azt nyilatkozta a lapnak, hogy semmi sem igaz a szakításukról szóló pletykákból, sőt arról is beszámolt, hogy Vicziánnal 2026 nyarán terveznek összeházasodni. Mint azonban ismeretes, másként döntöttek.

Nem volt hazugság, engem a suli, a munka meg mindkettőnket lenyomott

– mondta másfél héttel ezelőtti nyilatkozatával kapcsolatban Somhegyi Krisztián, döntésük hátteréről ugyanakkor nem kívánt részletekbe menően beszélni.

Őszintén, Viki iránt érzett tiszteletemből erről nem szeretnék beszélni. Nem akarom megbántani azzal, hogy bármit mondok.

Hangsúlyozta, hogy soha nem mondana rosszat volt párjáról, és ha akarna se tudna, mert nincs mit felrónia neki.

Ez egy nehéz időszak mindkettőnknek, Vikinek különösen. Hosszan beszélgettünk róla, nem egy gyorsan meghozott döntés volt

– zárta mondandóját a műugró.

