A kutyáját próbálta megmenteni, belehalt az amerikai férfi

2025. 12. 06. 08:02
Megfulladt egy 69 éves férfi, miután beszakadt alatta egy tó jege az indianai Syracuse-ban – írja a helyi sajtóra hivatkozva az Independent című brit lap.

A segélyhívóra december 1-én, délután négy órakor érkezett bejelentés a jeges tóban elmerült férfiról. A mentők gyorsan a helyszínre értek, kihúzták, majd kórházba szállították a férfit, de az életét már nem tudták megmenteni. Az áldozat halálát fulladás okozta.

A hatóságok később közölték, Pillip Hoover azért ment rá a befagyott magántó jegére, hogy megmentse a kutyáját, a jég azonban túl vékony volt és beszakadt a férfi alatt. A kutya sérülés nélkül úszta meg az incidenst.

A hatóságok közölték, bár az ügyet balesetként kezelik, egyelőre még vizsgálják a haláleset körülményeit.

