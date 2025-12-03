kálloy molnár péter
Kiderült, mikor lesz látható Kálloy Molnár Péter utolsó filmje

Szigetváry Zsolt / MTI
Kálloy Molnár Péter színművész a VI. Budapesti Klasszikus Film Maraton megnyitóján az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2023. szeptember 12-én.
admin Csontos Kata
2025. 12. 03. 15:25
Több mint egy évtizede készül az a film, amelyben utoljára lesz látható a hétfőn 55 éves korában meghalt Kálloy Molnár Péter. A Two minutes to midnight című misztikus thrillert közeli barátja, Hatvani Balázs rendezi, aki a Borsnak nyilatkozott.

„Mindenben segített: ha kellett, lámpákat cipelt, ha kellett, jelmezt vadászott velünk, ha kellett, segített a feszült helyzetekben, vagy akár reggelinél megkente a már-már hagyománynak számító bageleket mindenkinek. Egyetlen ilyen hazai színész nincs még egy!” − fogalmazott a rendező.

A film jövő év elején lesz bemutatva, valószínűleg streamingen, de, ha lehetséges, egy limitált, rövid mozis vetítés előzné meg ezt, hasonlóan a nemrég bemutatott Frankensteinhez. Peti jelenetei leforogtak nagyrészt. Még pótforgatás hiányzik, azt filmtrükkel készítjük el. Tudom, mennyire sok terve volt Petinek, van közösen írt kész forgatókönyvünk is, End Of The Road címmel, azt csináltuk volna következőként

− árulta el Hatvani, hozzátéve: az volt a terv, hogy Kálloy Molnár játssza el a New Yorkban játszódó End of the Road főszerepét, John Travoltával.

Ez egy csupa szív forgatókönyv, és nagyon vicces is, sokszor jött írni Peti hozzám, és eljátszottuk a jeleneteket, és sírva nevettünk… Ebben a forgatókönyvben nagyon hitt, és szörnyű, hogy nem játszhatja el… Terveztük közösen a helyszínek megkeresését is már. De talán valahogy még tovább tud élni ez a könyv, miatta…

Az amerikai sivatagi tájon, valamint a fóti filmstúdióban, Tom Hanks testvérével, Jim Hanksszel közösen forgatott Two minutes to midnight beharangozója itt tekinthető meg:

Kálloy november 19-én állt utoljára színpadra, színpadi búcsújáról felvétel is készült.

