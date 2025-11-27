galla miklóscsillag születik
Galla Miklós is jelentkezett a Csillag Születikbe: A műsorban lesz rajtam ruha

2025. 11. 27. 12:47
Galla Miklós is megcsillogatatja tehetségét a Csillag Születik következő adásában, árulta el a Blikknek a humorista. Mint mondja, célja ezzel, hogy a fiatalok körében is ismertséget szerezzen. „Azt remélem a szerepléstől, hogy a jövőben fellépési lehetőségeket is hoz majd magával. Olyan produkciót láthat tőlem a közönség, amelyet ez idáig még nem adtam elő élőben a tévéképernyőn, és annyit megsúghatok, hogy fergeteges lesz”.

A zsűriről azt mondja, Geszti Pétert ismeri gyerekkora óta, ByeAlexről pedig azt hallotta, nagy rajongója az ő humorának.

A műsorban lesz rajtam ruha, de egyébként nagyon szeretem magamat megmutatni hiányos öltözékben, különösen foltos alsónadrágban. Akár egy hétig is képes vagyok ugyanazt az alsóneműt hordani, hogy kialakuljon rajta a folt, és eddig csak pozitív visszajelzést kaptam ezzel kapcsolatban: az emberek nevetnek, és szeretnének közös fotót készíteni velem. Nyáron voltam úgy vásárolni, hogy trikó és foltos alsónadrág volt rajtam – egyszerűen élvezem, hogy mindenki látja

– mesélte a humorista, akit nemrég rajongói segítettek ki.

