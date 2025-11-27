árpa attilaárpa alexandra
Élet-Stílus

Árpa Attiláék Amerikában jártak: Megérintett, hogy a világ egyik végén boldogságban, minőségi életet tudnak élni az emberek, idehaza meg az ellentéte történik

Mohos Márton / 24.hu
admin Besenyei Balázs
2025. 11. 27. 06:01
Mohos Márton / 24.hu

A Story magazinnak mesélt hollywoodi nászútjukról Árpa Attila és felesége, Alexandra. Noha tavaly esküdtek, csak most jutottak el a mézeshetekre, részben azért, mert a színész-producer nagyon elfoglalt volt saját munkái miatt. Ráadásul még egyszer megkérte felesége kezét, és újra összeházasodtak az igen után.

Pont halloween idején érkeztek az Egyesült Államokba, ennek okán ők is részt vettek egy-két beöltözős partin: Árpa Joker volt, felesége Macskanő. A vidámság közepette némi szomorúság is volt Árpában, erről úgy mesélt:

Az az igazság, hogy megérintett: míg a világ egyik végén ilyen nagy boldogságban ilyen minőségi életet tudnak élni az emberek, addig idehaza ennek az ellentéte történik. Egyébként Amerikában a magyarok is máshogy viselkednek. Sokkal közvetlenebbek, figyelmesebbek, segítőkészek. Jó volt ennek a nagy önfeledtségnek a részese lenni.

Egy eldugott Los Angeles-i szállodában laktak, ahová a sztárok is a privát szférájuk megőrzése miatt járnak:

Olyan helyen voltunk, ahova a legnagyobb amerikai sztárok is elbújni jönnek. Ezt tényleg olyan komolyan kellett venni, hogy a közös helyiségekben vagy fent, a teraszbulin elő sem lehetett venni a telefont.

STORY

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Két miniszterelnököt is megöltek a román halálosztagok
Young G a tiszás jelöltekről: Ezzel a felhozatallal megdönteni a kormányt? Én kevés esélyt látok rá
Feljelentette Hadházy Ákost Zalaegerszeg fideszes polgármestere
Házasság első látásra: Becca és Zsolt elmondták, hogyan alakult a kapcsolatuk a műsor után
Orbán Viktor generációváltást jelentett be a fideszes képviselőjelöltek körében
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik