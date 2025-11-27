Árpa Attiláék Amerikában jártak: Megérintett, hogy a világ egyik végén boldogságban, minőségi életet tudnak élni az emberek, idehaza meg az ellentéte történik

A Story magazinnak mesélt hollywoodi nászútjukról Árpa Attila és felesége, Alexandra. Noha tavaly esküdtek, csak most jutottak el a mézeshetekre, részben azért, mert a színész-producer nagyon elfoglalt volt saját munkái miatt. Ráadásul még egyszer megkérte felesége kezét, és újra összeházasodtak az igen után.

Pont halloween idején érkeztek az Egyesült Államokba, ennek okán ők is részt vettek egy-két beöltözős partin: Árpa Joker volt, felesége Macskanő. A vidámság közepette némi szomorúság is volt Árpában, erről úgy mesélt:

Az az igazság, hogy megérintett: míg a világ egyik végén ilyen nagy boldogságban ilyen minőségi életet tudnak élni az emberek, addig idehaza ennek az ellentéte történik. Egyébként Amerikában a magyarok is máshogy viselkednek. Sokkal közvetlenebbek, figyelmesebbek, segítőkészek. Jó volt ennek a nagy önfeledtségnek a részese lenni.

Egy eldugott Los Angeles-i szállodában laktak, ahová a sztárok is a privát szférájuk megőrzése miatt járnak: