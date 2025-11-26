Robbanás rázta meg az esküvői menetet, a házasodó pár súlyos sérüléseket szenvedett

Újdelhiben egy templomnál tartottak esküvőt, mikor menet közben a friss házasok kezében tartott hidrogénnel töltött lufik felrobbantak. A menyasszonyt és a vőlegényt is kórházba szállították, testük több részén is súlyos égési sérüléseket szenvedtek – írta a helyi média alapján a Mirror.

A mennyasszony, Tanyaa az arcán és a hátán sérült meg, illetve a haja is megpörkölődött, míg a vőlegénynek, Kushagrának az ujjain keletkeztek égési sérülések.

A párnak azonban eltökélt szándéka volt, hogy a baleset és sérüléseik ellenére is megtartják a ceremóniát, így mielőtt orvos látta volna őket, még egybekeltek.

Az esetről készült videón jól látható, hogy a lufik egy nagy tűzgömbbé válva óriásit durrannak. Tanyaa az Instagramra rakta ki a robbanásról készült videót, és azt írta mellé, hogy mások posztjai ihlette őket, hogy lufikat, tűzijátékokat használjanak. „Szórakoztató és trendi” belépőnek szánták, de

soha nem gondoltam volna, hogy életünk legkülönlegesebb napja ilyen drasztikus fordulatot vesz. Szó szerint és érzelmileg is sebeket ejtett rajtunk.

Egy olyan napon, amikor a lehető legjobban kellett volna kinéznünk, korrektort használtunk, hogy elrejtsük a sérüléseinket, levágattuk és befestettük az égett hajunkat, hogy elfedjük a károkat. Ezt a videót azért osztjuk meg, hogy felhívjuk a figyelmet arra, milyen veszélyessé válhatnak ezek a »vírusszerűen terjedő ötletek«” – írta Tanyaa, aki hozzátette, ettől még ez volt életük legszebb napja.