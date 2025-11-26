Berki Mazsi megint mankót kapott

Berki Mazsi a minap a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében osztott meg magáról egy tükörszelfit, melyen látszik, hogy ismét mankót kapott.

Újra négy lábon. Ha november, akkor bokasérülés. Az arcomon mosoly, de belül fáj… az élet viszont megy tovább

– fűzte hozzá a képhez az édesanya, azt ígérve, hamarosan beavatja majd követőit a részletekbe.

A Sztárbox-bajnok nem először kényszerül rá arra, hogy mankóval közlekedjen. Márciusi csontbioplasztika-műtéte után hetekig szüksége volt az eszközre, aminek elhagyása után úgy nyilatkozott, szerinte utoljára babaként volt ennyire kiszolgáltatott helyzetben.