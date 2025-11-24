lilunémeth balázspride
„Akkor jövőre megtoljuk, hátha eljut hozzá is”–  reagálta Lilu arra, hogy Németh Balázs szerint idén sem Budapesten, sem Pécsett nem volt Pride

Varga Jennifer / 24.hu
Lilu a 2025. június 28-ai Budapest Pride-on.
2025. 11. 24. 17:49
Szombaton lapunk is beszámolt arról, hogy Németh Balázs (a köztévé egykori híradósa, a Fidesz-frakció szóvivője, aki egyben a kormánypárt képviselőjelöltjeként indul a 2026-os választáson Budapest 13. egyéni választókerületében) a múlt héten Rákospalotán tartott utcafórumot, ami után a Magyar Jelen riportere kapta őt mikrofonvégre. Németh a beszélgetés alkalmával egyebek mellett azt is kijelentette, hogy

„Pride-ot nem tartottak Budapesten sem, meg Pécsett sem.”

Az említett kijelentésről készült felvételt nemrég Lilu osztotta újra a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében – aki nem mellesleg a 2025-ös Budapest Pride háziasszonya volt júniusban.

A fideszes arcok konkrétan letagadják a valóságot: 2025-ben nem is volt Pride! Jól van, akkor jövőre megtoljuk, hátha eljut hozzá is

fűzte hozzá a videóhoz a műsorvezető.

Olvasói sztorik