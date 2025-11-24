„Akkor jövőre megtoljuk, hátha eljut hozzá is”–  reagálta Lilu arra, hogy Németh Balázs szerint idén sem Budapesten, sem Pécsett nem volt Pride

Szombaton lapunk is beszámolt arról, hogy Németh Balázs (a köztévé egykori híradósa, a Fidesz-frakció szóvivője, aki egyben a kormánypárt képviselőjelöltjeként indul a 2026-os választáson Budapest 13. egyéni választókerületében) a múlt héten Rákospalotán tartott utcafórumot, ami után a Magyar Jelen riportere kapta őt mikrofonvégre. Németh a beszélgetés alkalmával egyebek mellett azt is kijelentette, hogy

„Pride-ot nem tartottak Budapesten sem, meg Pécsett sem.”

Az említett kijelentésről készült felvételt nemrég Lilu osztotta újra a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében – aki nem mellesleg a 2025-ös Budapest Pride háziasszonya volt júniusban.

A fideszes arcok konkrétan letagadják a valóságot: 2025-ben nem is volt Pride! Jól van, akkor jövőre megtoljuk, hátha eljut hozzá is

– fűzte hozzá a videóhoz a műsorvezető.