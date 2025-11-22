Németh Balázs: Óriási hiba volt akár csak egy napra is vezérkari főnöknek kinevezni Ruszin-Szendi Romuluszt

A héten Rákospalotán tartott utcafórumot Németh Balázs, a köztévé egykori híradósa, a Fidesz-frakció szóvivője, aki egyben a kormánypárt képviselőjelöltjeként indul a 2026-os választáson Budapest 13. egyéni választókerületében. Ezt követően kapta őt mikrofonvégre a Magyar Jelen riportere, aki többek között érdeklődött arról is, hogy áll a vizsgálat Ruszin-Szendi Romulusz még vezérkari főnökként építtetett luxusvillája ügyében – amelynek részletein a kormányzati médiában jó sokat rugóztak –, illetve, hogy találtak-e már felelőst, hogy ki hagyta jóvá a költéseket.

Ha azt kérdezi, hogy hiba volt-e Ruszin-Szendi Romuluszt vezérkari főnökként akár csak egy napig is hagyni dolgozni Magyarországon, azt mondom, hogy hiba volt

– feleli a tévésből lett politikus, hozzátéve, hogy nem elsősorban a luxusvilla-ügy miatt mondja ezt, amit persze szerinte is ki kell vizsgálni, „és ha akár csak egyetlen forint is eltűnt, vagy olyan célra költötték el, ami nem volt legális, akkor meg kell büntetni azt, aki így járt el.”

De ami miatt óriási hiba volt akár csak egy napra is vezérkari főnöknek kinevezni Ruszin-Szendi Romuluszt, az a Slava Ukraini!-s hozzáállás. Az, hogy ő nem magyarország erősödéséért és dicsőségéért dolgozott még a NATO-tanácskozásokon sem, hanem az ottani dokumentumok szerint Ukrajnát dicsőítette. És abszolút szembement a magyar nemzeti kormány háborúellenes politikájával

– mondja Németh, aki azt már nem nevesíti, hogy akkor ennek az „óriási hibának” a felelőssége vajon hogyan oszlik meg az akkori hadügyminiszter, illetve a miniszterelnök, Orbán Viktor között.

A tízperces videóinterjúban emellett szóba kerül a bevándorlás, Kárpátalja helyzete, az MNB-botrány, és az is, hogy lesz-e jövőre is Pride Budapesten, ha a Fidesz nyer tavasszal. Németh először kifejti, hogy a törvények tiltják, majd az újságírói észrevételre, miszerint a tiltás ellenére idén Budapesten és Pécsen is megrendezték a felvonulást, ellentmondást nem tűrúő határozottsággal jelenti ki: