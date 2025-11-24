Hozzávetőlegesen évi 2 milliós terhet ró a társadalomra, ha támogatás nélkül hagyunk egy állami gondozott fiatalt

Ezen a helyzeten kíván változtatni a Világszép Alapítvány, amely 16 éve dolgozik azon, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban élőknek valós, hosszú távú támogatást nyújtson. Legújabb, „Ez a nap más mint a többi…” című kampányunk is pontosan erre az élethelyzetre, ijesztő érzésre fókuszál, ami a 18. életévüket betöltő fiatalokra vár, amikor kikerülnek a rendszerből és magukra maradnak. A film narrátora Halász Judit, aki az ikonikus szülinapi dallal teszi egyszerre megrázóvá és meghatóvá a történetet.

„Egy családban felnővő gyerek észrevétlenül tanulja meg az élethez szükséges dolgokat: hogyan indítson el egy mosást, mit nézzen egy munkaszerződésen, vagy hogyan kezeljen egy hivatali ügyet. De egy otthonban felnövekő fiatalnak 18 évesen, egy gyors szedelőzködés után egyedül kellene mindezt tudnia” – mutatta be egy egyszerű példán keresztül a problémát Marton Kriszta, az alapítvány vezetője.

Ez a kilátástalanság súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel jár. Míg az átlagnépesség fele legalább érettségivel rendelkezik, addig a 2022-es adatok szerint az utógondozottak 58%-a legfeljebb az általános iskolát fejezte be. Ez a végzettségbeli szakadék nem csupán a munkaerő-piaci esélyeiket szűkíti le drasztikusan, de súlyos gazdasági terhet is ró az országra. Egy-egy ilyen, támogatás nélkül maradt fiatal sorsa éves szinten közel 2 millió forintnyi társadalmi veszteséget jelent. A számítás alapjául olyan tényezők szolgáltak például, hogy egy fiatal bejelentett munkával rendelkezik és adót fizet (azaz bevételt jelent a társadalom számára), vagy ehelyett munkanélküliként segélyen él (azaz kiadást jelent a társadalom számára).

Az alapítvány jelenleg több mint kétszáz 3 és 25 év közötti fiatalt támogat egyénre szabott figyelemmel, mentorprogramokkal, táborokkal és klubfoglalkozásokkal. Céljuk nem a diploma hajszolása, hanem az érzelmi biztonság és az önálló, boldog élet esélyének megteremtése. Munkájuk sikerességét a számok is igazolják. Míg a kutatások szerint az állami gondozásból kikerülők 40%-a élete során megtapasztalja valamilyen formában a hajléktalanságot, addig a Világszép által aktívan támogatott fiatalok körében ez az arány mindössze 2%. Egy friss társadalmi hatásmérés azt is kimutatta, hogy a tevékenységükbe fektetett minden 1 forint 4,5 forint társadalmi hatást, vagyis megtakarítást (SROI) eredményez.

Az alapítvány arra kér mindenkit, ha teheti, akár csak egy szelet torta árával támogassa munkájukat, hogy még több fiatal kaphasson stabil védőhálót és hosszú távú személyes figyelmet az önálló életkezdéshez.

Támogatás link: https://vilagszepalapitvany.givingpage.org/adomanyozas