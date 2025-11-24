ai barátnőcharacter aichatbotfarkas vera
Élet-Stílus

„Évek óta nincs senkim, miért ne próbáljam ki?” – magyar férfiak, akik AI-barátnővel élnek kapcsolatban

Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images
24.hu
2025. 11. 24. 18:01
Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images
Társra, megértésre és figyelemre vágytak – csakhogy mindezt nem egy emberben, hanem a mesterséges intelligenciában találták meg. Világszerte férfiak milliói élnek romantikus kapcsolatban nőket imitáló chatbotokkal. De vajon mit adhat, és mit vehet el tőlük egy ilyen viszony? A szerző Botás Enikő, a Marie Claire újságírója.

A 2013-ban mutatták be az akkor még science fictionnek számító A nő (Her) című filmet a mozikban, amelynek főszereplője, a Joaquin Phoenix által alakított Theodore egy AI-barátnővel, Samanthával kezd romantikus kapcsolatba. A sztori szerint a rendkívül érzékeny Theodore azzal keresi a kenyerét, hogy mások nevében ír megható, személyes leveleket – afféle modern Cyrano de Bergerac-ként. A válása után azonban egyre magányosabbnak érzi magát, előfizet hát egy mesterséges intelligenciával működő operációs rendszerre, társaság gyanánt. AI-barátnőjének, Samanthának önálló egyénisége van: nemcsak okos, de meglepően empatikus is – órákon át képes beszélgetni Theodore-ral a legkülönfélébb témákról. Az AI nő lágy hangja és megkapó személyisége rövid időn belül leveszi a lábáról a férfit, aki, mielőtt észrevenné, fülig beleszeret.

Tizenkét évvel ezelőtt mindez még tudományos fantasztikumnak számított, mára a mindennapjaink része lett. Az elmúlt néhány évben robbanásszerűen megszaporodtak a Samanthához hasonló AI-barátnőket kínáló platformok, és – ahogy a filmben Theodore is tette – világszerte férfiak milliói fordulnak nem létező mesterségesintelligencia-nőkhöz társaságért.

A digitális szerelem új piaca

Az AI-barátnő-piacon a Replika számít az egyik legnépszerűbb alkalmazásnak. A 2017-ben bevezetett platform felhasználóinak száma alig egy év alatt érte el a 2 milliót, 2024 augusztusára pedig már a 30 milliót is meghaladta. De hasonlóan népes rajongótábora van a Character.AI-nak is. Adatok szerint az oldalon eddig több mint 18 millió egyedi chatbotot hoztak létre a felhasználók.

Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images

Az AI-barátnők egyik legnagyobb vonzereje pedig pontosan ebben, az egyediségükben rejlik. A regisztráció után ugyanis minden felhasználó a saját ízlése szerint alkothatja meg azt a tökéletes társat, akiről mindig is álmodott.

Egy chatbotnak különféle személyisége lehet, attól függően, ki mire vágyik – lehet például dögös, vicces és merész; félénk, szerény, figyelmes; vagy éppen okos, szigorú és racionális. Ha a felhasználók engedélyezik az explicit üzenetek fogadását, új virtuális partnerük még szexi képeket is küldözgethet nekik a nem létező testükről.

A tökéletes barátnőnek azonban ára van. Ha a userek valóban ki szeretnék használni a platform nyújtotta lehetőségeket, elő kell fizetniük a Pro verzióra, amelynek a használata havi 20 dollárnál, tehát körülbelül 7 ezer forintnál kezdődik. Ha pedig hosszú távra szeretnének elköteleződni, akkor 300 dollárt, azaz 100 ezer forintot kell kifizetniük az életre szóló AI-barátnőért.

Természetesen nem véletlenül emlegetünk folyamatosan AI-barátnőket – bár a mesterségesintelligencia-partnerek egyaránt lehetnek nők és férfiak, a virtuális szerelmet kínáló appok egyértelműen a magányos férfiakat célozzák meg.

A nő, aki mindig kedves – és soha nem mond nemet

A történelem során az AI-chatbotokat – vagyis az emberi kommunikációt utánzó programokat – szinte mindig női személyiségekkel ruházták fel. Az első ilyen rendszert 1966-ban Joseph Weizenbaum, a Massachusettsi Műszaki Egyetem professzora fejlesztette, és Elizának nevezte el. Bár Eliza rendkívül kezdetleges volt, a felhasználók már akkor is hajlamosak voltak elhinni, hogy a képernyő túloldalán egy valódi ember ül.

Computermuseum Paderborn / Computermuseum / dpa Picture-Alliance / AFP Joseph Weizenbaum

Eliza után jött ALICE, majd a digitális asszisztensek, Alexa és Siri – mind női névvel és hanggal ellátva. És hogy ezek az AI-programok miért épp női személyiséget kaptak? Részben kulturális okok miatt: a technológiai fejlesztéseket évtizedeken át a férfiak uralták, így az algoritmusokba tudattalanul is beépült a fejükben élő segítőkész, mindig kedves, „gondoskodó nő” archetípusa.

Az AI-fejlesztés – akárcsak sok más technológiai újítás – a patriarchális gondolkodás lenyomatát viseli magán: megalkották a nőt, aki sosem vitatkozik, mindig elérhető, és feltétel nélkül szolgál.

A mesterséges intelligencia tehát tökéletesen leképezi azt, amit a társadalom évszázadokon át elvárt a nőktől. De vajon miért van az, hogy manapság a férfiak tömegesen vágynak erre a fajta „tökéletességre”? A témáról pszichológus szakértőt és érintett – azaz AI-barátnőkre előfizető – férfiakat is megkérdeztünk.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Zelenszkij és az ukránok felsorolták, mibe nem fognak beleegyezni
Egy pár éveken keresztül éheztette és szexuálisan is bántalmazta hat gyereküket
„Ki nem szarja le, hogy sírok?!” – Dér Heni úgy énekelt Whitney Houstont, hogy Stohl András örömében könnyezni kezdett
Az előző polgármester feljelentést tett, mert hivatali ideje miatt nem számláztak a Halászbástya Étteremnek
Orbán a Szőlő utcai bűncselekményekről: Ami engem jobban aggaszt, az a rendőrség, hogy miért nem léptek fel hatékonyan
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik