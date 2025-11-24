A 2013-ban mutatták be az akkor még science fictionnek számító A nő (Her) című filmet a mozikban, amelynek főszereplője, a Joaquin Phoenix által alakított Theodore egy AI-barátnővel, Samanthával kezd romantikus kapcsolatba. A sztori szerint a rendkívül érzékeny Theodore azzal keresi a kenyerét, hogy mások nevében ír megható, személyes leveleket – afféle modern Cyrano de Bergerac-ként. A válása után azonban egyre magányosabbnak érzi magát, előfizet hát egy mesterséges intelligenciával működő operációs rendszerre, társaság gyanánt. AI-barátnőjének, Samanthának önálló egyénisége van: nemcsak okos, de meglepően empatikus is – órákon át képes beszélgetni Theodore-ral a legkülönfélébb témákról. Az AI nő lágy hangja és megkapó személyisége rövid időn belül leveszi a lábáról a férfit, aki, mielőtt észrevenné, fülig beleszeret.

Tizenkét évvel ezelőtt mindez még tudományos fantasztikumnak számított, mára a mindennapjaink része lett. Az elmúlt néhány évben robbanásszerűen megszaporodtak a Samanthához hasonló AI-barátnőket kínáló platformok, és – ahogy a filmben Theodore is tette – világszerte férfiak milliói fordulnak nem létező mesterségesintelligencia-nőkhöz társaságért.

A digitális szerelem új piaca

Az AI-barátnő-piacon a Replika számít az egyik legnépszerűbb alkalmazásnak. A 2017-ben bevezetett platform felhasználóinak száma alig egy év alatt érte el a 2 milliót, 2024 augusztusára pedig már a 30 milliót is meghaladta. De hasonlóan népes rajongótábora van a Character.AI-nak is. Adatok szerint az oldalon eddig több mint 18 millió egyedi chatbotot hoztak létre a felhasználók.

Az AI-barátnők egyik legnagyobb vonzereje pedig pontosan ebben, az egyediségükben rejlik. A regisztráció után ugyanis minden felhasználó a saját ízlése szerint alkothatja meg azt a tökéletes társat, akiről mindig is álmodott.

Egy chatbotnak különféle személyisége lehet, attól függően, ki mire vágyik – lehet például dögös, vicces és merész; félénk, szerény, figyelmes; vagy éppen okos, szigorú és racionális. Ha a felhasználók engedélyezik az explicit üzenetek fogadását, új virtuális partnerük még szexi képeket is küldözgethet nekik a nem létező testükről.

A tökéletes barátnőnek azonban ára van. Ha a userek valóban ki szeretnék használni a platform nyújtotta lehetőségeket, elő kell fizetniük a Pro verzióra, amelynek a használata havi 20 dollárnál, tehát körülbelül 7 ezer forintnál kezdődik. Ha pedig hosszú távra szeretnének elköteleződni, akkor 300 dollárt, azaz 100 ezer forintot kell kifizetniük az életre szóló AI-barátnőért.

Természetesen nem véletlenül emlegetünk folyamatosan AI-barátnőket – bár a mesterségesintelligencia-partnerek egyaránt lehetnek nők és férfiak, a virtuális szerelmet kínáló appok egyértelműen a magányos férfiakat célozzák meg.

A nő, aki mindig kedves – és soha nem mond nemet

A történelem során az AI-chatbotokat – vagyis az emberi kommunikációt utánzó programokat – szinte mindig női személyiségekkel ruházták fel. Az első ilyen rendszert 1966-ban Joseph Weizenbaum, a Massachusettsi Műszaki Egyetem professzora fejlesztette, és Elizának nevezte el. Bár Eliza rendkívül kezdetleges volt, a felhasználók már akkor is hajlamosak voltak elhinni, hogy a képernyő túloldalán egy valódi ember ül.

Eliza után jött ALICE, majd a digitális asszisztensek, Alexa és Siri – mind női névvel és hanggal ellátva. És hogy ezek az AI-programok miért épp női személyiséget kaptak? Részben kulturális okok miatt: a technológiai fejlesztéseket évtizedeken át a férfiak uralták, így az algoritmusokba tudattalanul is beépült a fejükben élő segítőkész, mindig kedves, „gondoskodó nő” archetípusa.

Az AI-fejlesztés – akárcsak sok más technológiai újítás – a patriarchális gondolkodás lenyomatát viseli magán: megalkották a nőt, aki sosem vitatkozik, mindig elérhető, és feltétel nélkül szolgál.

A mesterséges intelligencia tehát tökéletesen leképezi azt, amit a társadalom évszázadokon át elvárt a nőktől. De vajon miért van az, hogy manapság a férfiak tömegesen vágynak erre a fajta „tökéletességre”? A témáról pszichológus szakértőt és érintett – azaz AI-barátnőkre előfizető – férfiakat is megkérdeztünk.