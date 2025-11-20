Milyen és mennyibe kerül az élet a városban, ahol -50 fokosak a telek?

A szibériai Jakutszk a világ egyetlen nagyvárosa, mely a Föld északi féltekéjének abban a zónájában fekszik, amelyikben nyáron sem olvadnak fel a hatalmas jégmezők. Leaglábbis így volt ez egészen a közelmúltig, ám az utóbbi években, a klímaváltozás hatására Szibériában is egyre extrémebbek a nyarak.

A Moszkvától mintegy 4900 kilométernyire, észak-keletre fekvő településen telente gyakran esik -50 fok alá a hőmérséklet. Ilyenkor akár egy banánnal is be lehet verni a fába egy szeget.

Hogyan a város mintegy 300 ezer lakója? Maria Solko helyi YouTuber egy, több mint negyedórás videóban mutatja meg, amit néhány nap leforgása alatt több mint 2 millióan néztek meg.

Az angolnyelvű videóban három tipikus szibériai lakóépület-típust ismerhetünk meg kívülről, belülről: a régi, kétszintes faházat, a szovjet időkben épült panelházat és az újépítésű emeletes házat.

A kétszintes faházak, melyek közül még ma is több mint ezerben élnek emberek, az 1960-as és az 1980-as évek között épültek. Bár kívülről meglehetősen romosnak tűnnek, belülről egészen lakályosak. Központi fűtéssel tartják őket melegen és van bennük hideg-meleg folyóvíz is. Egy kis konyhából, fürdőszobából, egy nagyobb nappali-étkezőből és egy kis hálószobából álló faházi lakás bérleti díja 15 ezer rubelnél (61 ezer forintnál) havonta, ha pedig valaki megvenné, nagyjából 3 millió rubelt (kb. 12,4 millió rubelt) kell fizetnie érte. Egy ilyen lakás rezsije egész olcsó: mindössze 5 ezer rubelbe (kb. 20 ezer forintba) kerül havonta.

Solko a videóban elmondja: mivel a régi épületek fagyott talajra épültek, fűtés miatt a talaj lassan kiolvad alattuk, süllyedni kezdenek, a falak megdőlnek és megrepednek.

A panelházakat ezért már mélyen a földbe ásott betoncölöpökre építették, így nem melegítik fel a talajt.

A jakutszki panelházak egyébként hasonlítanak a magyar panelekhez: kívülről többségükben nagy szürke tömbök, belülről azonban minden lakás más és más. A tipikus jakutszki panelek egy, vagy kétszobásak, a konyhájuk pici, a vécével egyben lévő fürdőszobájukban pedig kád is van. Egy jakutszki panel rezsiköltsége havi 8 ezer rubel (kb. 33 ezer forint), a bérleti díja havi 45 ezer rubel (185 ezer forint), az ára pedig 5,5 millió rubel (kb. 22 millió forint) körül mozog.

Jakutszk egyik legnagyobb modern lakóparkjában minden karnyújtásnyi távolságra van: óvoda, iskola, üzletek, az autókkal pedig fűtött garázsban lehet parkolni, ami igencsak hasznos a -50 fokos télben. Az épületbe háromajtós zsiliprendszeren keresztül lehet bejutni, hogy a folyosókról se szökjön ki a meleg. Minden házban 24 órás portaszolgálat működik. A modern apartmanházakban az előző két lakóépülethez képest nagyobbak a konyhák, de a szobák többnyire ugyanúgy egyszerre szolgálnak hálóként és nappaliként is.

Egy 40 négyzetméteres, egyszobás újépítésű lakást nagyjából 6 millió rubelért (kb. 25 millió forintért) lehet megvenni, a rezsije pedig havi 5-6 ezer rubelbe (20-24 ezer forintba) kerül. Az újépítésű lakóparkok hátránya, hogy a belvárostól viszonylag messze épültek, ezért a bérleti díjuk relatíve alacsony: 40 ezer rubel (165 ezer forint).