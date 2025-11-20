A magyar zászló színei tűntek fel Dua Lipa mögött, aki focimeccsre ment

Nemrég az Off Media szúrt ki egy TikTok-videót, melyen Dua Lipa látható gólöröm közben egy focimeccsen, miközben a háttérben magyar zászlók lobognak. Az énekesnő azonban nem a Puskás Arénába látogatott el egy magyar meccsre.
A felvételt a Fluminense brazil labdarúgócsapat töltötte fel, melynek lobogója bordó, fehér és zöld színű, hasonlóan a magyar zászlóhoz. A csapat szurkolói tehát csupán a színbeli hasonlóság miatt lengették a magyar szászlót szerdán a klub Flamengo elleni mérkőzésén (is), amit egyébként meg is nyertek.
A portál emlékeztet, hogy a furcsa jelenségről a nyáron a német Bild is készített már videót.
