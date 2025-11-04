molnár ároniványi gáborgyereket felrugó karateedző
Molnár Áron: Egy 74 éves lelkészt előállítanak, de a gyereket felrúgó rohadék szabadlábon van, mert a spanja fideszes

Mohos Márton / 24.hu
2025. 11. 04. 15:40
A színész a „fideszes fiúknak” címezte videóüzenetét, melyet az Iványi Gábor elleni vádemelés kapcsán fogalmazott meg.

Molnár Áron videóban reagált a hírre, miszerint hivatalos személy elleni erőszak miatt emeltek vádat Iványi Gábor lelkész, valamint több más ismert ellenzéki politikus ellen. Mondandóját a „fideszes fiúknak” címezte.

Tényleg ekkora bajban vagytok, hogy egy 74 éves lelkészt, Iványi Gábort kell megvádolnotok garázdasággal? Tényleg jó nagy para lehet fönt a toronyban…

– mondta nevetve a színész-aktivista.

Úgy folytatta, Iványi 35 éve segíti a hajléktalanokat, a nehézsorsú gyerekeket és családokat, és az ellene felhozott vád (garázdaság) abban merül ki, hogy fel szeretett volna menni a saját irodájába, de a NAV-osok elállták az útját. Hozzátette, ekkor ő is a helyszínen tartózkodott, és meglátása szerint „semmiféle garázdaság nem történt”.

De ha már ennyire keményen csattannak a Fidesz ostorai, ugyan hadd kérdezzek valamit: mi van a karateedzővel, aki egy hatéves gyereket rúgott fel egy évvel ezelőtt egy kalandparkban? Nem tudjátok? Segítek: semmi! Szabadlábon van, mert egy fideszes országgyűlési képviselő a jóbarátja. Nincs börtönben, mert a Fidesz áll mögötte. És ez ma a Fidesz rendszere, ezt kell megértenünk: hogy egy 74 éves lelkészt garázdaság miatt előállítanak, és a gyereket felrúgó rohadék pedig szabadlábon van, mert a spanja fideszes.

Molnár végezetül arra biztatta a nézőket, küldjék el videóját azoknak az ismerőseiknek, akik a Fideszre szavaznak.

 

Iványi Gábor szerint a vádemelés öngól volt a hatalom részéről.

