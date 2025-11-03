Kulcsár Edina felhagy a boksszal

Kulcsár Edina lett a 2025-ös Sztárbox női bajnoka, mégsem tervezi, hogy a közeljövőben tovább űzi ezt a sportot. Erről a Femcafénak nyilatkozott, mikor azt kérdezték tőle, folytatja-e a jövőben a bokszot.

Nem. Ez most furcsa, hogy ezt mondom, mert nagyon a szívemhez nőtt, de nem tudok már ennyi energiát belefektetni. Nyilván nagyon fog hiányozni, és nagyon nagy űr lesz emögött, de bőven ki fogom ezt tudni tölteni, főként természetesen a gyerekekkel. Nem azt mondom, hogy soha többet nem megyek a bokszterem közelébe, de ilyen szinten mint most, biztosan nem fog beleférni az életembe

– mondta el az egykori szépségkirálynő, aki összesen hat gyereket nevel közösen férjével, G.w.M-mel.