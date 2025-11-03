A család második otthona – az ünnepek alatt is

A Kolping Family Resortra szeretünk úgy gondolni, mint a családok második otthonára. Munkatársaik pont az ünnepek macerás részét veszik le a szülők válláról, hogy ne csak túléljék az év végi időszakot, hanem valóban élmény legyen az együtt töltött idő.

Náluk mindig, minden a családokról szól. Ezzel a szemlélettel rendezték be a szobákat. Ugye könnyebb a csomagolás, ha nem kell babaágyat, babakocsit, etetőszéket is bepakolni? A babafürdető kád, pelenkázó nem extra, hanem a berendezés része. A családi lakosztályban kényelmes szülői hálószobát, és színes-kalandos, igazi gyerekszobát alakítottak ki. A családoknak tervezték a hotel minden zegzugát, a 10 hektáros park minden apró részletét. Itt több játszótér és élményhelyszín „fárasztja” a kicsiket, szórakoztatja a nagyokat. A sokszínű programválasztékot a szomszédos Bobo Fun Parkban lehet még tovább fokozni, ahol izgalmas és aktív attrakciók csábítanak mozgásra mindenkit.

Valljuk, hogy egy önfeledt családi együttléthez kipihent felnőttek is kellenek. A szálloda igyekszik a szülők válláról a lehető legtöbb terhet levenni. A csendes wellness központ a felnőttek kedvenc „búvóhelye”. Amíg a gyerekek az óvó nénikkel játszanak, a szülők akár újra felfedezhetik a kettesben töltött idő szépségét. Néhány zsivajmentes óra után energiával tele vethetik bele magukat újra a játékba. Mert abból aztán itt nincs hiány!