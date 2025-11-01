Egy leendő apa egy autóbalesetben kómába esett, de közvetlenül a halála előtt még felébredt, és a barátnőjét vádolta a történtek miatt – írja a New York Post.

A 22 éves Daniel Waterman október 8-án hunyt el, nyolc hónappal azután, hogy az akkor közös gyerekükkel terhes barátnőjével, a 24 éves Leigha Mumbyval autóbalesetet szenvedtek Floridában idén februárban. Az amerikai férfi a baleset következtében kómába esett, azonban májusban felébredt, és egy fehér tábla segítségével képes volt kommunikálni a rendőrökkel.

Azt közölte a hatóságokkal, hogy Mumby a felelős a tragikus balesetért, amelyben a még meg nem született gyereknek és az anyának nem lett komolyabb sérülése, a fiatal férfinek viszont eltört több csontja, valamint gerincsérülést és tüdőösszeomlást szenvedett. A floridai autópálya-rendőrség jelentése szerint a pár azután veszett össze, hogy megtudták, Mumby terhes, és a volán mögött ülő nő 145 kilométer/órás sebesség fölé gyorsult, majd nekihajtott egy fának.

Nem érdekel, mi történik. Megkapod, amit megérdemelsz

– így emlékezett vissza a férfi a barátnője állítólag utolsó szavaira, amelyeket a baleset előtt mondott.

A fiatal anyukát júliusban tartóztatták le felelőtlen vezetés és súlyos testi sértés vádjával, de ártatlannak vallotta magát. Waterman halálát követően aztán súlyosbították a vádakat, és emberölés miatt kell majd bíróság elé állnia. A Flagler megyei börtönben helyezték el, ahonnét 150 ezer dolláros óvadék letétele után szabadon engedték.

Az elhunyt férfi családjának ügyvédje szerint egyértelműen nem baleset történt, és a bizonyítékok azt mutatják, hogy a nő nem használta a féket, hanem szándékosan irányította a járművet a fa felé. A család most a gyerek felügyeleti jogaiért küzd, mert aggódnak a baleset óta már megszületett gyerek épsége miatt. A GoFundMe adománygyűjtő oldal kiírása szerint Waterman alig várta, hogy apa lehessen.

