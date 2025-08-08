Pillanatokkal az előtt ébredt fel a kómából, hogy kioperálták volna a szerveit adományozásra

A 38 éves Danella Gallegos 2022-ben hajléktalanként élt az új-mexikói Albuquerque-ben, amikor egy nem részletezett egészségügyi vészhelyzetben kómába esett. Az orvosok nem látták reményét, hogy a nő valaha felébredhet a kómából, a család ezért úgy döntött, eladományozzák Danella szerveit – írja az NDTV.

Amikor megkezdődtek az előkészületek a szerveket eltávolító műtétre, a családtagok észrevették, hogy Danella könnyezik, de az orvosok megnyugtatták őket, hogy csak reflexről van szó.

Közvetlenül a műtét előtt azonban Danella egyik nővére egy apró mozdulatot is észrevett. Erre az egyik orvos megkérte a nőt, hogy ha hallja amit mond, akkor pislogjon egyet, amit a nő meg is tett.

A transzplantációs koordinátorok állítólag mindezek ellenére szerették volna, ha minden a terv szerint megy tovább és morfium beadását javasolták a szerintük akaratlan mozdulatok leállítása miatt, de az orvosok nem voltak hajlandók elvégezni az operációt és ezzel megmentették Danella életét, aki később teljesen felépült.

Daella Gallegos később panaszt nyújtott be az Egészségügyi és Szociális Minisztériumhoz és az esete alapos kivizsgálását kérte. A kórház szerint az Új-Mexilói Donorszolgálat felelős a szervadományozás folyamatáért, a transzplantációs szervezetet azonban tagadja, hogy munkatársai megpróbáltak volna beleszólni orvosi döntésekbe.

Hasonló eset történt 2021 októberében Kentuckyban. Egy Thomas ‘TJ’ Hoover II. nevű férfit agyhalottá nyilvánítottak és előjegyezték szervtranszplantációra, miután drogtúladagolás következtében kómába esett. A műtét előtt azonban egy kórházi alkalmazott észrevette, hogy a férfi láthatóan sír és vergődik. A helyi transzplantációs ügynökség emberei akkor is próbálták meggyőzni az orvosokat, hogy távolítsák el a páciens szerveit, mert a teste biztosan csak akaratlan reflexmozgásokat végez. Danella Galleoshoz hasonlóan később Hoover is teljesen felépült.

Egy harmadik eset során a 42 éves Misty Hawkinst életben tartó gépeket lekapcsolták és elkezdték a szervei eltávolítását, amikor az orvosok észrevették, hogy a nő szíve még ver. Akkor azonban már nem tudták megmenteni Hawkins életét.

Az Egyesült Államokban több mint 103 ezer ember vár szervtranszplantációra, a várakozók közül átlagosan tizenhárman halnak meg naponta. Egy szervdonor nyolc ember életét mentheti meg, és további 75 ember állapotán javíthat.