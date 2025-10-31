A nem mindennapi szmokingválasztásával spórolta meg az esküvő költségeit egy francia vőlegény

Ha a házasulandó felek szeretnék igazán különlegessé szeretnék tenni az esküvőjüket, könnyen az egekbe szökhetnek a ceremónia és a lagzi költségei. Ennek a közkeletű problémának az orvoslására egy francia férfi nemrég azt találta ki, hogy az ünnepség idejére reklámfelületté alakította saját magát.

A Lille-ben élő francia startup-alapító, Dagobert Renouf – aki még október 25-én kötötte össze az életét a menyasszonyával – ugyanis nem akarta a megtakarításaiból finanszírozni a ceremóniát, ezért arra jutott, hogy

szponzorokat keres az esküvőjéhez, akiknek a pénzükért cserébe felajánlotta, hogy elhelyezi a cégük logóját a szmokingján.

Végül az NDTV beszámolója szerint összesen 26 techcég – köztük a vőlegény tulajdonában álló CompAi – vállalta a szponzorációt – így az esküvő költségeit sem kellett teljes egészében saját zsebből kifizetnie a házasulandó feleknek.

Big thanks to the 26 startups who helped us pay for our wedding, it was a beautiful day 😍 (full cinematic video coming soon) pic.twitter.com/2LDcrjjws5 — Dagobert – Corporate sellout 👔 (@dagorenouf) October 26, 2025

Renouf természetesen a közösségi médiában is megosztotta az esküvőjén készült képeket, az X-en közzétett bejegyzésében pedig azt írta, hogy valójában nemcsak a pénzgyűjtés volt a célja, hanem az is, hogy a magánélete egyik legfontosabb pillanatát egy technológiai közösség számára szórakoztató és emlékezetes eseménnyé alakítsa.

„Nagy köszönet a 26 startupnak, amelyek segítettek finanszírozni az esküvőnket, gyönyörű nap volt” – fogalmazott az online térbe küldött köszönetnyilvánításában a vőlegény.

A szponzorlogókkal különlegessé tett szmoking története egyébként még júliusban kezdődött, amikor Renouf nyilvánosságra hozta szokatlan tervét. Néhány hét múlva pedig már szinte az összes szabad helyet lefoglalták a szmokingon, így az esküvőre el is készülhetett a vőlegényre szabott szmoking feldíszítése.