Megölelte az apja, kis híján belehalt

A brit Julianne Ponan kétéves korában kapott először életveszélyes rohamot, amikor beleharapott egy süteménybe a bölcsődében. Mentőt hívtak hozzá, kórházba szállították. Miután kivizsgálták, kiderült hogy allergiás többek között a mogyoróra, a diófélékre, a lencsefélékre, a szezámmagra és a csicseriborsóra. Az azonban, hogy ettől kezdve a családja és később ő is a végletekig elővigyázatos volt, kevésnek bizonyult ahhoz, hogy ne kerüljön újra életveszélybe – írja a Sun című brit bulvárlap.

„Mindig volt nálam EpiPen, de nem mehettem például szülinapi bulikra, az iskolában pedig szégyelltem magam az allergiám miatt. Sokszor féltem is, például amikor valaki viccből diót csempészett a zsebembe. Nyolcéves koromra már 14 életveszélyes allergiás rohamon voltam túl.”

Julianne ma már 35 éves, férjével a 38 éves Matthew-val él egy Londonhoz közeli kisvárosban, ahol a saját cégét igazgatja. Életének fontos része azonban az is, hogy felhívja a figyelmet a különböző allergiákkal kapcsolatos veszélyekre. Gyakran mesél arról, hogyan ölte meg kis híján 1998-ban édesapja egyetlen ölelése.

Megöleltem apámat és azonnal éreztem, hogy elkezdek berekedni, pillanatokkal később már megszólalni sem tudta, elkezdtem fulladozni. Megrémültem, de apám gyorsan cselekedett, előkapta az EpiPent és beadta, miközben anyám már hívta a mentőket.

Julianne kis híján végzetes anafilaxiás sokkot kapott, de senki sem tudta, mitől. Aztán az édesanyja orrát a mentőautóban megcsapta egy különös illat. Rájött, hogy a férje új aftersahve-et használ. Kiderült, valóban az arcszesz volt a hibás, ami mandulaolajat tartalmazott. Julianne apjának pedig fogalma sem volt róla, mert a csomagoláson nem voltak angolul feltüntetve az összetevők.

A lány élete később sem lett könnyebb: „a kamaszkorom brutális volt. Gondolj bele, milyen lehetett tizenhat évesen egy randin azt mondani egy fiúnak, hogy ha mogyorót, dióféléket, vagy szezámmagot ettél nem csókolhatlak meg. Még a kezét és is féltem megfogni valakinek, mert ha korábban olyasmit érintett, amire allergiás vagyok, kiválthatta nálam a reakciót. Egyszer egyetemista koromban, egy buliban megittam egy tequila-koktélt, amitől kórházba kerültem. Ma sem tudom, mi lehetett benne, ami kiváltotta az allergiás reakciót,”

Julianne 2006-ban ismerkedett meg a férjével. Először csak barátok voltak, de később összejöttek, amihez az kellett, hogy Matthew vállalja minden negatív következményét annak, hogy egy allergiás nővel jár.

„Velem étterembe menni például rémálom. Sok helyen nem fogadnak, vagy nyilatkozatokat akarnak aláíratni velem, hogy bármi történjék, az én felelősségem. A barátaink sokszor frusztráltak, amikor egy este felét azzal töltjük, hogy olyan helyet keresgélünk, ami számomra is biztonságos. De volt már, hogy allergiám miatt nem engedtek felszállni egy repülőre, és előfordult, hogy a mosdó mellett ülésre ültettek és letakartak egy takaróval, mert egy egészségügyi vészhelyzet miatti kitérő hatalmas anyagi veszteséget okozhat egy légitársaságnak.”